افزایش ۵۰ درصدی قیمت انواع میوه در بازار ارومیه/تقاضا پایین و عرضه زیاد است

یحیی آرنگ پور در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به فرارسیدن شب یلدا، در خصوص تهیه هندوانه شب یلدا گفت: قیمت هندوانه نسبت به سال قبل افزایش ۴۰ درصدی پیدا کرده است. بطوریکه در حال حاضر قیمت هر کیلو هندوانه درجه ۲ در بازار ۲۰ هزار تومان و هندوانه درجه یک از ۳۰ هزار تومان تا ۴۰هزار تومان به فروش می‌رسد.

آرنگ پور با اشاره به انبار کافی مرکبات و سیب در سردخانه ها برای شب یلدا نیز یاد آور شد: امسال با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت انواع میوه نقاضا پایین و عرضه زیاد است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرداری ارومیه افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو سیب ارومیه در میدان ۶۰ الی ۸۰ هزار تومان، هرکیلو سیب کوهستان نیز به قیمت هرکیلو ۹۰ الی ۱۲۰ هزار تومان بفروش می رسد.

وی گفت: با توجه به تقاضای پایین سیب مورد نیاز شب یلدا در ارومیه از باغات استان تامین شده است و نیازی به تامین از سایر استان ها نیست.

آرنگ پور افزود: انار در سردخانه ها به میزان کافی ذخیره شده است و قیمت انار معمولی در بازار بین ۸۰تا ۱۲۰ هزار تومان بوده و همچنین قیمت انار لوکس صادراتی بین ۱۷۰تا ۲۲۰ هزار تومان است.

وی قیمت هر کیلو پرتقال برگی فله را ۳۸ تا ۴۸هزار تومان،پرتقال بسته بندی صادراتی را ۵۵تا ۶۵ هزار تومان عنوان کرد.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرداری ارومیه در پایان افزود: هیچ کمبودی در تهیه میوه شب یلدا وجود ندارد و شهروندان می توانند میوه شب یلدای خود را از ۵۰۰غرفه سطح شهر که برای فروش میوه در نظر گرفته شده است تهیه کنند.

