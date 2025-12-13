خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون بهداشتی علوم پزشکی استان خبر داد:

افزایش تعداد مبتلایان بیماری تب دنگی در استان هرمزگان به 255 نفر

افزایش تعداد مبتلایان بیماری تب دنگی در استان هرمزگان به 255 نفر
کد خبر : 1727036
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد مبتلایان به بیماری تب دنگی در این استان به 255 نفر رسیده است که از این تعداد 192 نفر مرد و بقیه زن هستند. 248 نفر از مبتلایان به این بیماری از شهرستان بندرعباس هستند.

به گزارش ایلنا، یحیی میرزاده افزود: 228 نفر از مبتلایان به بیماری تب دنگی ایرانی و 27 نفر اتباع خارجی ساکن در کشور هستند. از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۸ نفر بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستان‌های استان هرمزگان بستری شده‌اند و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی به توصیه دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در خصوص مقابله با بیماری تب دنگی اشاره کرده و ادامه داد: افراد باید در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به چگونگی ابتلا و انتقال این بیماری در بین جوامع انسانی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تب دنگی یکی از بیماری‌هایی است که از پشه آئدس به انسان انتقال پیدا می‌کند و با گزش این پشه به فرد منتقل می‌شود.

میرزاده به راهکارهای مقابله با بیماری تب دنگی و جلوگیری از گزش پشه آئدس اشاره داشته و تصریح کرد: تنها راه مؤثر مقابله با این بیماری، حذف محل‌های تخم‌ریزی این پشه مانند آب‌های راکد کولرها، آب زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده، قوطی‌ها و بطری‌های رها شده، قایق‌های فرسوده و آسانسورها است.

وی بیان داشت: پشه آئدس دارای 2 بال فعال و یک جفت بال تحلیل رفته به نام هالتر، خرطوم بلند با قطعه‌های دهانی گزنده، مکنده در جلو سر، وجود فلس‌های کوتاه و متراکم روی سینه، پا و رگ بال‌ها، رگ‌بندی مشخص بال و بندبند بودن روی شکم، پوشیده بودن سینه از فلس‌های قهوه‌ای تیره یا متمایل به سفید است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری