معاون بهداشتی علوم پزشکی استان خبر داد:
افزایش تعداد مبتلایان بیماری تب دنگی در استان هرمزگان به 255 نفر
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد مبتلایان به بیماری تب دنگی در این استان به 255 نفر رسیده است که از این تعداد 192 نفر مرد و بقیه زن هستند. 248 نفر از مبتلایان به این بیماری از شهرستان بندرعباس هستند.
به گزارش ایلنا، یحیی میرزاده افزود: 228 نفر از مبتلایان به بیماری تب دنگی ایرانی و 27 نفر اتباع خارجی ساکن در کشور هستند. از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۸ نفر بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستانهای استان هرمزگان بستری شدهاند و تحت درمان قرار گرفتهاند.
وی به توصیه دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در خصوص مقابله با بیماری تب دنگی اشاره کرده و ادامه داد: افراد باید در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوشهای پوستی، بلافاصله به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به چگونگی ابتلا و انتقال این بیماری در بین جوامع انسانی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تب دنگی یکی از بیماریهایی است که از پشه آئدس به انسان انتقال پیدا میکند و با گزش این پشه به فرد منتقل میشود.
میرزاده به راهکارهای مقابله با بیماری تب دنگی و جلوگیری از گزش پشه آئدس اشاره داشته و تصریح کرد: تنها راه مؤثر مقابله با این بیماری، حذف محلهای تخمریزی این پشه مانند آبهای راکد کولرها، آب زیرگلدانها، لاستیکهای فرسوده، قوطیها و بطریهای رها شده، قایقهای فرسوده و آسانسورها است.
وی بیان داشت: پشه آئدس دارای 2 بال فعال و یک جفت بال تحلیل رفته به نام هالتر، خرطوم بلند با قطعههای دهانی گزنده، مکنده در جلو سر، وجود فلسهای کوتاه و متراکم روی سینه، پا و رگ بالها، رگبندی مشخص بال و بندبند بودن روی شکم، پوشیده بودن سینه از فلسهای قهوهای تیره یا متمایل به سفید است.