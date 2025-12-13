خبرگزاری کار ایران
مدیرکل امور مالیاتی استان:

3056 فرار مالیاتی در استان مرکزی کشف شد

مدیرکل امور مالیاتی استان:
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 3056 میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف شده است. 750 میلیارد ریال از مجموع مالیات‌های تشخیص داده شده، تاکنون وصول شده است. با قطعی شدن پرونده‌ها، این رقم تا پایان سال جاری افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، مظاهر سعیدی افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در حوزه فرایندهای مالیاتی است و با اجرای این قانون  امکان فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از ابتدای دی ماه سال جاری پوشش این قانون گسترده‌تر خواهد شد و تمامی صورت‌حساب‌ها در سامانه ثبت می‌شود.

وی به این موضوع که فرار مالیاتی در بین تمامی اقشار و صنف‌های مختلف وجود دارد و مختص به گروه مشخصی نیست اشاره کرده و ادامه داد: فرار مالیاتی تنها مختص پزشکان نیست و در اقشار مختلف مشاهده می‌شود. فرار مالیاتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، اما با اجرای قوانین شفافیت، روند آن سخت‌تر شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی اظهار داشت: 2 اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در این استان فعالیت می‌کنند و مواردی از این دست را مورد بررسی و پیگرد قرار می‌دهند. این واحدها با استفاده از ابزارهای قانونی از جمله اجرای ماده 181 و سامانه سوت‌زنی (1526) موارد مشکوک را رصد و بررسی می‌کنند.

سعیدی به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده اشاره داشته و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 200 میلیارد ریال استرداد شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 5290 میلیارد ریال بوده، رشد 286 درصدی داشته است. این اقدام در راستای کاهش تأخیرهای گذشته و حمایت از فعالان اقتصادی صورت گرفته است.

وی از رشد 71 درصدی پرداخت عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد و بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 6500 میلیارد ریال عوارض عمومی و آلایندگی به شهرداری‌ها و روستاها تخصیص یافت. این منابع نقش مهمی در اجرای طرح‌های عمرانی شهری و روستایی دارد و موجب بهبود وضعیت زیرساخت‌ها شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به نقش این مجموعه در توزیع عوارض اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: این اداره‌کل علاوه بر وصول مالیات، در توزیع عوارض نیز نقش بسزایی دارد و تلاش می‌کند با اجرای قوانین جدید، شفافیت مالی و عدالت مالیاتی در استان بیش از پیش محقق شود.

