3056 فرار مالیاتی در استان مرکزی کشف شد

به گزارش ایلنا، مظاهر سعیدی افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در حوزه فرایندهای مالیاتی است و با اجرای این قانون امکان فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از ابتدای دی ماه سال جاری پوشش این قانون گسترده‌تر خواهد شد و تمامی صورت‌حساب‌ها در سامانه ثبت می‌شود.

وی به این موضوع که فرار مالیاتی در بین تمامی اقشار و صنف‌های مختلف وجود دارد و مختص به گروه مشخصی نیست اشاره کرده و ادامه داد: فرار مالیاتی تنها مختص پزشکان نیست و در اقشار مختلف مشاهده می‌شود. فرار مالیاتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، اما با اجرای قوانین شفافیت، روند آن سخت‌تر شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی اظهار داشت: 2 اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در این استان فعالیت می‌کنند و مواردی از این دست را مورد بررسی و پیگرد قرار می‌دهند. این واحدها با استفاده از ابزارهای قانونی از جمله اجرای ماده 181 و سامانه سوت‌زنی (1526) موارد مشکوک را رصد و بررسی می‌کنند.

سعیدی به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده اشاره داشته و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 200 میلیارد ریال استرداد شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 5290 میلیارد ریال بوده، رشد 286 درصدی داشته است. این اقدام در راستای کاهش تأخیرهای گذشته و حمایت از فعالان اقتصادی صورت گرفته است.

وی از رشد 71 درصدی پرداخت عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد و بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 6500 میلیارد ریال عوارض عمومی و آلایندگی به شهرداری‌ها و روستاها تخصیص یافت. این منابع نقش مهمی در اجرای طرح‌های عمرانی شهری و روستایی دارد و موجب بهبود وضعیت زیرساخت‌ها شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به نقش این مجموعه در توزیع عوارض اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: این اداره‌کل علاوه بر وصول مالیات، در توزیع عوارض نیز نقش بسزایی دارد و تلاش می‌کند با اجرای قوانین جدید، شفافیت مالی و عدالت مالیاتی در استان بیش از پیش محقق شود.

