دبیر جامعه روحانیت شیراز:
تولید حلال خط قرمز سلامت جامعه است
دبیر جامعه روحانیت شیراز با تأکید بر نقش راهبردی نظام بانکی در حمایت از تولید غذای حلال گفت: مجموعهای که با تعهد شرعی و بهداشتی فعالیت میکند و در حال ایجاد مجتمع جدیدی با ظرفیت اشتغالزایی برای بیش از ۱۰۰ نفر است، نباید در پیچوخم تسهیلات بانکی گرفتار شود.
وی با طرح این سوال که آیا گوشت حلال فقط یک برچسب است یا یک باور؛ عنوان کرد: خوشبختانه در بازدید از این شرکت مشاهده شد که این مجموعه با دقت شرعی و بهداشتی کار میکند.
حجت الاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به نقش روحانیت در صیانت از سلامت جامعه گفت: ما فقط برای منبر و محراب نیستیم، اگر امروز در میدان تولید حلال نباشیم، فردا باید پاسخگوی نسلهایی باشیم که نمیدانند چه میخورند.
وی هشدار داد: تولید حلال یعنی غیرت دینی، یعنی وجدان بیدار، یعنی احترام به سفره مردم، اگر این خط قرمز را رها کنیم، دیگر نمیتوانیم ادعای دینداری و مسئولیتپذیری داشته باشیم.
طاهری از مسئولان اجرایی خواست تا با حمایتهای جدیتر، مسیر توسعه چنین مجموعههایی را هموار کنند.
وی همچنین با تأکید بر نقش کلیدی نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، تصریح کرد: بانکها نباید صرفاً ناظر و تماشاگر باشند؛ بلکه باید با رویکردی مسئولانه، زمینه را برای رشد و شکوفایی شرکتهای متعهد به تولید غذای حلال فراهم کنند. امروز هر مانعی که در مسیر پرداخت تسهیلات به این مجموعهها ایجاد شود، در واقع مانعی در مسیر سلامت جامعه و اقتصاد کشور است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود: انتظار میرود بانکها با درک اهمیت راهبردی تولید حلال، از نگاه صرفاً سودمحور فاصله بگیرند و با تسهیل فرآیندهای مالی، به بازوی توانمند تولیدکنندگان تبدیل شوند. اگر مجموعهای با این سطح از تعهد شرعی، بهداشتی و اشتغالزایی، در پیچوخم بروکراسی بانکی گرفتار شود، باید نگران آینده تولید ملی باشیم.
وی همچنین با اشاره به برنامه توسعهای این شرکت خاطرنشان کرد: این مجموعه در حال احداث یک مجتمع جدید با زیربنای ۱۸ هزار متر مربع است که با بهرهبرداری از آن، ظرفیت اشتغالزایی برای بیش از ۷۰۰ نفر دیگر فراهم خواهد شد. این اقدام، نهتنها گامی در جهت رونق اقتصادی منطقه است، بلکه مصداق عینی تحقق شعار سال و حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین است.
طاهری در پایان تأکید کرد: حمایت از چنین مجموعههایی، وظیفهای همگانی است؛ از مسئولان اجرایی گرفته تا نظام بانکی و نهادهای نظارتی. اگر امروز در کنار تولیدکننده متعهد نایستیم، فردا باید پاسخگوی سفرههایی باشیم که از برکت و سلامت تهی شدهاند.