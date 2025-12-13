جاماندن ۴ مسجد تاریخی شیراز از پرونده ثبت جهانی/ فارس هنوز مستندات لازم را ارائه نکرده است

به گزارش ایلنا، قرار بود ۱۰ مسجد تاریخی فارس در پرونده جهانی مساجد تاریخی ایران قرار گیرد، اما به دلایلی نامعلوم این رقم به ۶ رسید و در نهایت تنها یک مسجد تاریخی به این فهرست اضافه شد.

مساجد وکیل، عتیق، نصیرالملک و نو از فهرست جهانی کنار گذاشته شدند و تنها مسجد کبیر نی‌ریز در پرونده جهانی مساجد تاریخی ایران قرار گرفت.

بنابر گفته برخی فعالان حوزه میراث فرهنگی فارس، قرارداد چند میلیارد تومانی برای تهیه پرونده جهانی مساجد تاریخی فارس با یکی از شرکت‌های خصوصی حوزه مرمت بسته شد، اما اطلاعات ۴ مسجد تاریخی شیراز به‌موقع ارسال نشد و پرونده ناقص ماند.

مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایران گفت: پرونده ثبت جهانی مساجد ایران هنوز تکمیل نشده و در مرحله مطالعه قرار دارد و ممکن است تعداد مساجد بیش از رقم فعلی شود.

رسول وطن‌دوست در گفت و گو با ایلنا بیان کرد: در فهرست موقت فعلی ۱۰ مسجد قرار دارد، اما در مجموع روی ۲۶ تا ۲۷ مسجد تصمیم گیری می‌شود و این تعداد ممکن است افزایش یابد، زیرا مطالعات هنوز کامل نشده است.

وطن‌دوست درباره معیار انتخاب مساجد تاریخی توضیح داد: معیار انتخاب بر اساس ضوابط یونسکو و دستورالعمل اجرایی کنوانسیون میراث جهانی است.

مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایران گفت: این دستورالعمل شرایط انتخاب پرونده‌های زنجیره‌ای و عناصر آن‌ها را مشخص کرده و همین معیار مبنای انتخاب مساجد قرار می‌گیرد.

به گفته وی محدودیتی برای تعداد مساجد از هر استان وجود ندارد و هر مسجدی که نشانگر سیر تحول معماری مسجد در ایران باشد، منحصر به فرد و دارای ارزش برجسته جهانی باشد و در عین حال مشکل حریم، ساخت‌وساز در عرصه، مشکلات حفاظتی و مرمت‌های غلط نداشته باشد، می‌تواند در پرونده قرار گیرد.

وطن‌دوست افزود: بسیاری از مساجد کشور با این مشکلات مواجه‌اند و به همین دلیل امکان قرار گرفتن آن‌ها در پرونده جهانی محدود می‌شود.

مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایران درباره وضعیت مساجد استان فارس گفت: در سده‌های مختلف از دوم هجری تا دوره پهلوی مساجدی در این استان وجود دارد، اما مانند دیگر نقاط ایران همه یک هزار و دویست مسجد تاریخی کشور قابلیت ورود به فهرست جهانی را ندارند.

وی تأکید کرد: در فارس نیز بسیاری از مساجد دارای مشکلات حریم و ساخت‌وساز هستند. با این حال مسجد جامع، مسجد وکیل، مسجد جامع نی‌ریز و مسجد نصیرالملک در فهرست موقت قرار دارند، اما مشکلاتی مانند حریم مسجد جامع نی‌ریز باید حل شود.

کاهش سهم فارس از ۱۰ مسجد به ۵ مسجد نادرست است

وطن‌دوست اظهارات مطرح‌شده درباره کاهش سهم فارس از ۱۰ مسجد به ۵ مسجد را نادرست دانست و گفت: اساساً سهمیه‌ای برای استان‌ها تعیین نشده و ممکن است از یک استان ۱۰۰ مسجد انتخاب شود و از استانی دیگر هیچ مسجدی. معیار تنها ارزش برجسته جهانی و نبود مشکلات حریم و حفاظتی است.

به گفته وی در حال حاضر ۳ مسجد از استان فارس در فهرست موقت قرار دارد: مسجد نصیرالملک، مسجد وکیل و مسجد جامع نی‌ریز.

مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایران تصریح کرد: هر ۳ این مساجد مشکل دارند و تاکنون اطلاعات لازم ازجمله نقشه‌های معماری از سوی استان ارائه نشده و حدود یک سال است که منتظر دریافت این مستندات هستند.

وی با اشاره به اینکه پس از تکمیل اطلاعات، هدف این است که پرونده در شهریور آینده برای ارزیابی مقدماتی به یونسکو ارسال شود از امکان اضافه شدن مساجد جدید خبر داد و گفت: هر مسجدی که با معیارهای یونسکو تطبیق داشته باشد و فاقد مشکلات حریم، حفاظتی و ساخت‌وساز باشد و ارزش برجسته جهانی داشته باشد، می‌تواند به فهرست افزوده شود.

انتهای پیام/