مرگ دلخراش کارگر ساختمانی در پی سقوط از ارتفاع در اراک

به گزارش ایلنا، با وجود رهاسازی این کارگر ساختمانی 60 ساله توسط عوامل آتش‌نشانی، این مصدوم به دلیل شدت آسیب‌ها و جراحات وارده و به‌رغم تلاش‌های فراوان عوامل امدادی جان خود را از دست داد.

اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بار دیگر بر رعایت اصول ایمنی کارگاهی تأکید کرده و از کارفرمایان می‌خواهد تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه را به طور کامل اجرا کنند.

انتهای پیام/