بهرغم تلاشهای عوامل امدادی اتفاق افتاد:
مرگ دلخراش کارگر ساختمانی در پی سقوط از ارتفاع در اراک
در پی سقوط یک کارگر ساختمانی 60 ساله از ارتفاع در خیابان شهید بهشتی اراک و ریزش آوار بر روی وی، بلافاصله تیمهای آتشنشانی و کارشناسان پایگاه اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند.
به گزارش ایلنا، با وجود رهاسازی این کارگر ساختمانی 60 ساله توسط عوامل آتشنشانی، این مصدوم به دلیل شدت آسیبها و جراحات وارده و بهرغم تلاشهای فراوان عوامل امدادی جان خود را از دست داد.
اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بار دیگر بر رعایت اصول ایمنی کارگاهی تأکید کرده و از کارفرمایان میخواهد تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه را به طور کامل اجرا کنند.