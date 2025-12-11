خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی در ارومیه/زیر گذر مادر کلنگ زنی شد

افتتاح زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی در ارومیه/زیر گذر مادر کلنگ زنی شد
کد خبر : 1726252
لینک کوتاه کپی شد.

زیر گذر شیخ صفی الدین اورموی ارومیه با حضور استاندار آذربایجان غربی، شهردار ارومیه و نمایندگان مجلس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاح پروژه زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور  استاندار آذربایجان غربی و شهردار ارومیه برگزار شد.

این پروژه که به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم ترافیکی و زیرساختی شهر ارومیه به شمار می‌رود، با هدف تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی شهر و افزایش ایمنی عبور و مرور شهروندان به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، آیدین رحمانی شهردار ارومیه،افتتاح این زیرگذر را گامی مؤثر در توسعه شبکه حمل‌ونقل شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد.

شهردار ارومیه تأکید کرد:اجرای این طرح در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای شهرداری و با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری انجام شده است و تلاش برای تکمیل پروژه‌های مشابه در نقاط مختلف شهر همچنان ادامه دارد.

وی افزود:برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد ریال، صرف شده که در مدت زمان شش ماه و به طول ۴۲۰ متر و عرض ۱۶ متر به بهره‌برداری رسید.

گفتنی است همزمان با افتتاح این پروژه، عملیات اجرایی زیرگذر تقاطع مادر نیز با انجام مراسم کلنگ‌زنی رسماً آغاز شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری