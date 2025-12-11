افتتاح زیرگذر شیخ صفیالدین اورموی در ارومیه/زیر گذر مادر کلنگ زنی شد
زیر گذر شیخ صفی الدین اورموی ارومیه با حضور استاندار آذربایجان غربی، شهردار ارومیه و نمایندگان مجلس افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاح پروژه زیرگذر شیخ صفیالدین اورموی همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور استاندار آذربایجان غربی و شهردار ارومیه برگزار شد.
این پروژه که بهعنوان یکی از طرحهای مهم ترافیکی و زیرساختی شهر ارومیه به شمار میرود، با هدف تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی شهر و افزایش ایمنی عبور و مرور شهروندان به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم، آیدین رحمانی شهردار ارومیه،افتتاح این زیرگذر را گامی مؤثر در توسعه شبکه حملونقل شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد.
شهردار ارومیه تأکید کرد:اجرای این طرح در چارچوب برنامههای توسعهای شهرداری و با هدف ارتقای زیرساختهای شهری انجام شده است و تلاش برای تکمیل پروژههای مشابه در نقاط مختلف شهر همچنان ادامه دارد.
وی افزود:برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد ریال، صرف شده که در مدت زمان شش ماه و به طول ۴۲۰ متر و عرض ۱۶ متر به بهرهبرداری رسید.
گفتنی است همزمان با افتتاح این پروژه، عملیات اجرایی زیرگذر تقاطع مادر نیز با انجام مراسم کلنگزنی رسماً آغاز شد.