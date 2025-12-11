به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاح پروژه زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور استاندار آذربایجان غربی و شهردار ارومیه برگزار شد.

این پروژه که به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم ترافیکی و زیرساختی شهر ارومیه به شمار می‌رود، با هدف تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی شهر و افزایش ایمنی عبور و مرور شهروندان به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، آیدین رحمانی شهردار ارومیه،افتتاح این زیرگذر را گامی مؤثر در توسعه شبکه حمل‌ونقل شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد.

شهردار ارومیه تأکید کرد:اجرای این طرح در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای شهرداری و با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری انجام شده است و تلاش برای تکمیل پروژه‌های مشابه در نقاط مختلف شهر همچنان ادامه دارد.

وی افزود:برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد ریال، صرف شده که در مدت زمان شش ماه و به طول ۴۲۰ متر و عرض ۱۶ متر به بهره‌برداری رسید.

گفتنی است همزمان با افتتاح این پروژه، عملیات اجرایی زیرگذر تقاطع مادر نیز با انجام مراسم کلنگ‌زنی رسماً آغاز شد.

انتهای پیام/