انفجار گاز در مشگین‌شهر ساختمان پنج طبقه را تخریب کرد

انفجار ناشی از نشت گاز در مشگین‌شهر از توابع استان اردبیل یک ساختمان مسکونی پنج طبقه را ویران کرد.

به گزارش ایلنا، رییس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشگین‌شهر روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: این حادثه امروز صبح در حوالی میدان نماز مشگین‌شهر رخ داد و خوشبختانه به علت نبودن ساکنان ساختمان در داخل آن، خسارت جانی وارد نشده است.

رمین منوری افزود: هر طبقه این ساختمان پنج طبقه حدود ۱۷۰ متر مربع زیربنا داشته و همه به کلی در این انفجار گاز ویران شده اما بررسی های کارشناسانه و دقیق تر نیز لازم است.

به گفته اهالی محل، ساکنان ساختمان از دیشب در میهمانی حضور داشتند و گویا ساختمان، بدون مجوز و پروانه ساخت شده بود و سست بودن بنا و غیراستاندارد بودن مصالح نقش مهمی در فروریزی کامل آن داشته است.

تنها بخش باقی‌مانده از ساختمان، دالان آسانسور است که به دلیل استاندارد بودن سازه دچار تخریب نشده است.

شهرستان مشگین‌شهر با ۱۵۵ هزار نفر جمعیت در ۹۰ کیلومتری شمال غربی اردبیل قرار دارد.

