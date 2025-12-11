قاتل ٣٢ ساله در شیراز دستگیر شد
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ٣٢ ساله با سرعت عمل ماموران کلانتری ٢١ کوی زهرا خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی تماس از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به جرح در خیابان شهید ظریف شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که دو شهروند بر سر اختلافات شخصی با یکدیگر وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر میشوند.
فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری مرد ٣٢ساله با سلاح سرد شهروند ٣٤ساله را بهشدت مجروح می کند که پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست میدهد.
زراعتیان خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل قاتل را در همان محل درگیری شناسایی و دستگیر کنند.
وی گفت: عاقبتاندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون میتواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.