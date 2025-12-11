خبرگزاری کار ایران
لیلا دودمان مشاور اجرایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس شد

با حکم سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس لیلا دودمان به سمت مشاور امور اجرایی این سازمان منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در حکم احد بهجت حقیقی به لیلا دودمان بر ضرورت ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی، بهبود فرآیندهای اجرایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تأکید شده است.

در ادامه آمده است: انتظار می‌رود مشاور امور اجرایی با استفاده از توان معاونان، مدیران ستادی، شهرستان‌ها و همچنین نخبگان و متخصصان، در طراحی برنامه‌های توسعه‌ای، ارائه تحلیل‌های راهبردی و گسترش همکاری‌های بین‌سازمانی نقش‌آفرینی فعال داشته باشد. تسهیل مشارکت تشکل‌های بخش کشاورزی و ایجاد هم‌افزایی بین بدنه کارشناسی و مدیریتی نیز از دیگر اولویت‌های تعیین‌شده برای وی است.

در ادامه حکم، مهندسی رویکردهای نوین مدیریتی، اصلاح مستمر فرآیندها، و هماهنگی و پیگیری اجرای برنامه‌های استراتژیک به عنوان محورهای مأموریتی دکتر دودمان ذکر شده و تأکید شده است که گزارش اقدامات به صورت منظم به ریاست سازمان ارائه شود.

در پایان نیز برای وی در مسیر خدمت به دولت و تحقق اهداف بخش کشاورزی آرزوی موفقیت شده است.

دکتر لیلا دودمان، متولد استهبان و دارای دکترای جامعه‌شناسی، از چهره‌های شناخته‌شده حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و مدیریتی فارس است. او در دوره پنجم شورای اسلامی شهر شیراز عضویت داشته و به عنوان نخستین زن رئیس کمیسیون فرهنگی شورا فعالیت کرده و همچنین عضو هیئت رئیسه شورا بوده است.

عضویت در شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و ریاست هیأت ورزش‌های پیوند اعضای استان فارس نیز از جمله دیگر سوابق مدیریتی و اجتماعی او به شمار می‌رود.

