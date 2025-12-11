لیلا دودمان مشاور اجرایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس شد

به گزارش ایلنا، در حکم احد بهجت حقیقی به لیلا دودمان بر ضرورت ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی، بهبود فرآیندهای اجرایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تأکید شده است.

در ادامه آمده است: انتظار می‌رود مشاور امور اجرایی با استفاده از توان معاونان، مدیران ستادی، شهرستان‌ها و همچنین نخبگان و متخصصان، در طراحی برنامه‌های توسعه‌ای، ارائه تحلیل‌های راهبردی و گسترش همکاری‌های بین‌سازمانی نقش‌آفرینی فعال داشته باشد. تسهیل مشارکت تشکل‌های بخش کشاورزی و ایجاد هم‌افزایی بین بدنه کارشناسی و مدیریتی نیز از دیگر اولویت‌های تعیین‌شده برای وی است.

در ادامه حکم، مهندسی رویکردهای نوین مدیریتی، اصلاح مستمر فرآیندها، و هماهنگی و پیگیری اجرای برنامه‌های استراتژیک به عنوان محورهای مأموریتی دکتر دودمان ذکر شده و تأکید شده است که گزارش اقدامات به صورت منظم به ریاست سازمان ارائه شود.

در پایان نیز برای وی در مسیر خدمت به دولت و تحقق اهداف بخش کشاورزی آرزوی موفقیت شده است.

دکتر لیلا دودمان، متولد استهبان و دارای دکترای جامعه‌شناسی، از چهره‌های شناخته‌شده حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و مدیریتی فارس است. او در دوره پنجم شورای اسلامی شهر شیراز عضویت داشته و به عنوان نخستین زن رئیس کمیسیون فرهنگی شورا فعالیت کرده و همچنین عضو هیئت رئیسه شورا بوده است.

عضویت در شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و ریاست هیأت ورزش‌های پیوند اعضای استان فارس نیز از جمله دیگر سوابق مدیریتی و اجتماعی او به شمار می‌رود.