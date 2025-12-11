به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مجتبی هاشمیان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی البرز، در جمع اعضای تعاونی مسکن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران البرز، با تشریح وضعیت اجرای طرح‌های ملی مسکن در این استان، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ و پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تأمین زمین و شروع عملیات ساخت در استان آغاز شد؛ اما البرز به‌دلیل محدودیت شدید اراضی دولتی، کار بسیار دشواری پیش رو داشت.

آغاز پروژه‌ها؛ از ناز تا ماهدشت و محمدشهر

وی افزود: نخستین پروژه جدی ما در شهرک ناز با ظرفیت حدود ۸۵۰ واحد بود که بعد از طی مراحل تغییرات طرح و کمیسیون ماده ۵، ابتدای ۱۴۰۲ کلید خورد. در ادامه یک زمین ۷۰ هکتاری در ماهدشت الحاق شد و پروژه ۱۷۷۸ واحدی آغاز شد. همچنین پروژه ۲۶۴ واحدی محمدشهر و پروژه ۴۸۰ واحدی فردیس نیز شروع شد؛ پروژه‌ای که قبلاً ستاد اجرایی فرمان امام آغاز کرده بود اما به دلیل ضعف عملکرد آن‌ها، اواخر ۱۴۰۲ به راه و شهرسازی بازگردانده شد.

کمبود زمین؛ تعریف چهار شهرک جدید

هاشمیان گفت: به دلیل کافی نبودن ظرفیت زمین‌های اولیه، چهار شهرک جدید در استان تعریف شد.

وی اضافه کرد: فردآباد اشتهارد، صالحیه نظرآباد، نصرت‌آباد نظرآباد و زعفرانیه چهاربانده. اما به دلیل کمبود شدید آب و برخی سرانه‌های خدماتی، تنها اشتهارد قابلیت اجرا داشت.

معاون مسکن و ساختمان با مطرح کردن اینکه چرا هزار هکتار به اشتهارد الحاق شد، تصریح کرد: استاندار البرز در شورای برنامه‌ریزی، به‌دلیل سه عامل اصلی—کمبود آب، کمبود سرانه خدمات، و کمبود نیروی کار در اشتهارد—دستور الحاق هزار هکتار به این شهر را صادر کرد. همچنین با اجرای طرح انتقال آب طالقان، سهمیه مشخصی برای اشتهارد درنظر گرفته شد.

هاشمیان افزود: از ابتدای ۱۴۰۳ عملیات آماده‌سازی این اراضی با کمک بنیاد مسکن آغاز شد. طرح اولیه ظرفیت ساخت ۱۱ هزار و ۸۶۲ واحد را پیش‌بینی می‌کرد، با الگوی مسکن یک‌طبقه حیاط‌دار که در دولت قبل مطرح بود.

وی اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۸۳۰۰ واحد نهضت ملی در البرز وارد فاز عملیاتی شده و بخش عمده آن در اشتهارد است. در سایت الحاقی اشتهارد حدود ۴۴۰۰ واحد در حال اجراست که قراردادهای آن عمدتاً ابتدای امسال یا در دو ماه اخیر منعقد شده است.

هاشمیان ادامه داد: چنانچه اختلال‌های اخیر ایجاد نمی‌شد، امسال در شهرک ناز افتتاح ۳۰۰ واحد و در ماهدشت افتتاح ۲۰۰ واحد را داشتیم، که اکنون به دهه فجر منتقل شده است.

گلایه از عدم همکاری ادارات خدمات‌رسان

وی با بیان اینکه «تنها نهاد همراه ما در این مسیر شهرداری اشتهارد بوده است» افزود: شهرداری اشتهارد بدون دریافت هزینه، همه پروانه‌های ساخت ۴۰۰۰ واحد را صادر کرده است؛ اما ادارات خدمات‌رسان، بانک‌ها و ثبت اسناد کمترین همکاری را داشته‌اند. هنوز بخش مهمی از پروژه‌های ما به بانک متصل نشده و ثبت اسناد با وجود صراحت قانون، از صدور سند تک‌برگ برای سایت ۹۳۸ هکتاری امتناع می‌کند. این موضوع پروژه‌ها را به تأخیر انداخته و فشار اقتصادی به مردم وارد کرده است.

اجرای قانون جوانی جمعیت؛ البرز رتبه اول کشور

هاشمیان بخش دیگری از سخنانش را به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص داد و ادامه داد: استان البرز تنها استان کشور است که به همه متقاضیان واجد شرایط این قانون زمین تخصیص داده است. از ۹ هزار ثبت‌نامی، حدود ۶۷۰۰ نفر تأیید نهایی شده و تاکنون برای بیش از ۴۲۰۰ نفر قرارداد واگذاری و تحویل زمین صادر شده است.

وی در پایان خطاب به اعضای تعاونی مسکن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران البرز، گفت: موضوع زمین مربوط به این تعاونی مسکن هم در حال بررسی است و به محض نهایی شدن وضعیت حقوقی و فنی، برای تعیین‌تکلیف آماده‌ایم.

انتهای پیام/