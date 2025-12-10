به گزارش ایلنا، جواد ملکی افزود: اتکا به شبکه گسترده تعاون روستایی در جهت عرضه مستقیم محصولات به ویژه میوه و کالاهای اساسی سرفصل برنامه‌های تعاون روستایی استان است. در این راستا سرمایه‌گذاری مناسبی انجام شد و این شبکه بدون دخالت مستقیم دولت توانست نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی ایفا کند.

وی به افزایش قیمت میوه و تره‌بار در مراکز شهری اشاره کرده و ادامه داد: در شهرهای استان زیرساخت‌های لازم برای عرضه مستقیم فراهم نشده است. در مقابل روستاها ظرفیت‌های انبار، فروشگاه و بخش اداری را دارند. بنابراین از مزیت‌های بیشتری نسبت به مناطق شهری برخوردار هستند.

مدیرکل تعاون روستایی استان مرکزی به موارد قانونی که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده اشاره کرده و اظهار داشت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، شهرداری‌ها موظف به ایجاد اماکنی برای عرضه مستقیم کالا هستند تا هزینه اضافی بر دوش مردم تحمیل نشود، اما تاکنون این همکاری به طور کامل محقق نشده است.

ملکی تصریح کرد: برای رفع این مشکل، مذاکراتی با فروشگاه‌های بزرگ استان انجام شده و تفاهم‌نامه‌هایی در قالب «روستابازار» منعقد شده است. از هفته آینده عرضه مستقیم میوه و کالاهای اساسی در چند فروشگاه بزرگ استان آغاز خواهد شد و مردم می‌توانند خرید خود را با قیمت مناسب انجام دهند.

وی از برنامه سفر به شمال کشور برای خرید پرتقال خبر داد و بیان داشت: خرید میوه به صورت عمده بسیار ضروری است و در تعادل قیمت‌ها بسیار اثرگذار خواهد بود. بر این اساس با استفاده از ظرفیت شبکه تعاون روستایی، خرید عمده میوه انجام خواهد شد تا در فروشگاه‌های استان عرضه شود.

انتهای پیام/