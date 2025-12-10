خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لغو پرواز بخاطر شرایط جوی در مسیر تهران-ایلام

لغو پرواز بخاطر شرایط جوی در مسیر تهران-ایلام
کد خبر : 1725679
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل فرودگاه شهدای ایلام از لغو پرواز «شرکت هواپیمایی قشم‌ایر» در مسیر تهران - ایلام به علت شرایط نامساعد هوای مقصد خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام، محمد تقی سلجوقی گفت: با توجه به شرایط نامناسب هوا و کاهش دید افقی، شرکت هواپیمایی قشم‌ایر پرواز مسیر تهران - ایلام را لغو کرد.

وی در عین حال افزود: پرواز دیشب شرکت‌های «کاسپین» و صبح امروز «آسمان» با وجود شرایط ناپایدار هوا انجام گرفت.

سلجوقی یادآور شد: شهروندان و مسافران می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها با سامانه تلفن گویای ۱۹۹ و یا شماره مستقیم ۰۸۴۳۲۲۳۶۸۰۰ تماس بگیرند.

شرایط ناپایدار هوا و بارش شدید باران در روز دوشنبه باعث لغو پرواز شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران - ایلام شد.

سامانه بارشی از بامداد یکشنبه وارد استان شد و اوج بارش‌ها از دوشنبه تا چهارشنبه بود و طبق پیش‌بینی‌ها فعالیت این سامانه تا جمعه ادامه دارد.

بارش باعث بروز سیلاب و آبگرفتگی در برخی مناطق استان از جمله دهلران، آبدانان و دره‌شهر شد.

بارش‌های سنگین دو روز گذشته همچنین فعالیت همه مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان را در سه‌شنبه و امروز (چهارشنبه) غیرحضوری کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری