لغو پرواز بخاطر شرایط جوی در مسیر تهران-ایلام
مدیرکل فرودگاه شهدای ایلام از لغو پرواز «شرکت هواپیمایی قشمایر» در مسیر تهران - ایلام به علت شرایط نامساعد هوای مقصد خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایلام، محمد تقی سلجوقی گفت: با توجه به شرایط نامناسب هوا و کاهش دید افقی، شرکت هواپیمایی قشمایر پرواز مسیر تهران - ایلام را لغو کرد.
وی در عین حال افزود: پرواز دیشب شرکتهای «کاسپین» و صبح امروز «آسمان» با وجود شرایط ناپایدار هوا انجام گرفت.
سلجوقی یادآور شد: شهروندان و مسافران میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها با سامانه تلفن گویای ۱۹۹ و یا شماره مستقیم ۰۸۴۳۲۲۳۶۸۰۰ تماس بگیرند.
شرایط ناپایدار هوا و بارش شدید باران در روز دوشنبه باعث لغو پرواز شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران - ایلام شد.
سامانه بارشی از بامداد یکشنبه وارد استان شد و اوج بارشها از دوشنبه تا چهارشنبه بود و طبق پیشبینیها فعالیت این سامانه تا جمعه ادامه دارد.
بارش باعث بروز سیلاب و آبگرفتگی در برخی مناطق استان از جمله دهلران، آبدانان و درهشهر شد.
بارشهای سنگین دو روز گذشته همچنین فعالیت همه مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاههای استان را در سهشنبه و امروز (چهارشنبه) غیرحضوری کرد.