جشنواره ملی برنج فرصتی برای معرفی ظرفیت های شهرستان رستم

به گزارش ایلنا، پوریا مرادی گفت: اولین جشنواره ملی برنج این شهرستان به منظور معرفی این محصول حیاتی و به کار گرفتن تجربیات کشاورزان و ایجاد تغییرات لازم در شیوه های نوین کشت برنج که از تولیدات مهم شهرستان رستم است در این شهرستان برگزار می‌شود.

وی در برگزاری اولین جشنواره ملی برنج شهرستان رستم به دنبال اهداف خاصی هستیم از جمله این اهداف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد و افزود: اولین هدف ما برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای علمی‌تر کردن کشاورزان و کشاورزی سنتی شهرستان می‌باشد.برای همین منظور در این جشنواره از اساتید مطرح و برجسته استان دعوت شده تا در خصوص نحوه مدیریت مصرف آب، شیوه ها و ابزار جدید آبیاری و کاشت برنج و همچنین برند سازی محصولات برنج تدریس داشته باشند.

مرادی با اشاره به روش های کشت برنج ادامه داد: ما در شهرستان رستم کشت برنج به صورت خشک کاری یا دیم یا قطره ای را داشته ایم که بهره وری رضایت بخشی داشته اما متاسفانه این مهم عمومیت پیدا نکرده چون تغییر نگرش و عملکرد به یکباره برای کشاورز سخت و دشوار است و در این جشنواره به دنبال این موارد هستیم.

بخشدار مرکزی رستم ضمن برشمردن برخی از مشکلات کشاورزان در بازاریابی و ارائه محصولات خود به بازار بیان داشت: در شهرستان ما کیسه های برنج غیرشفاف و فقط ۱۰ کیلویی است و باید باتوجه به افزایش قیمت برنج، کاهش سطح کاشت و کاهش قدرت خرید مردم، سعی کنیم به افراد دخیل در امر برنجکاری یاد بدهیم که می بایست فروش برنج خود را در کیسه های شفاف و بسته بندی با وزن های مختلف به بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد: هدف دیگر ما در جشنواره برنج معرفی پتانسیل و ظرفیت های ابعاد مختلف شهرستان رستم به سراسر استان فارس، استانهای همجوار و کشور عزیزمان می باشد که در همین راستا مقامات و مسئولان ارشد کشور و استان از جمله معاونین چند وزارتخانه مرتبط، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،استاندار محترم فارس و معاونین و مدیران کل استان فارس، فرمانداران و... به این جشنواره دعوت شده اند.

مرادی در پاسخ به سوالی در رابطه با محل برگزاری جشنواره و چگونگی معرفی ظرفیت‌های شهرستان رستم در این جشنواره گفت: در محل برگزاری جشنواره غرفه های جذابی برای فروش محصولات محلی و همچنین بازدید از ادوات و تجهیزات مرتبط با صنعت کشاورزی در نظر گرفته شده است که این نیز یکی دیگر از اهداف نخستین جشنواره ملی برنج شهرستان رستم می باشد.

بخشدار مرکزی رستم خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف جشنواره برنج ایجاد محیطی شاد و مفرح و نیز تزریق شادی به جامعه هست که در این باب نیز برنامه های سنتی و آیینی خوبی در نظر گرفته شده است تا نسل جدید را با هویت گدشتگان آشنا سازیم و اجازه ندهیم تهاجم فرهنگی بیش از این بر نسل آینده ساز ما نفوذ کند.

مرادی افزود: در بخش دیگری از اولین جشنواره ملی برنج شهرستان رستم تجلیل از کشاورزان و پیشکسوتان کشاورزی را داریم که در این بخش به دنبال توسعه فرهنگ قدردانی از بزرگان و زحمتکشان دیار خود هستیم.

وی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: در بخش دیگری نیز اکثر مشکلات کشاورزی و سایر مشکلات شهرستان را به صورت مصور و ملموس برای شرکت کنندگان نشان خواهیم داد تا اقدامات لازم برای مرتفع ساختن آنها توسط مسؤولین محترم راحت‌تر باشد.

مرادی در پایان ضمن ابراز امیدواری از دستیابی به اهداف این جشنواره گفت: خلاصه باید بگویم که جشنواره برنج رستم را بهانه ای کرده ایم برای توسعه مکعبی این شهرستان و قطعا در سالهای آتی، رستم برای اکثر مردم ایران بیش از پیش شناخته شده‌تر خواهد بود.

شایان ذکر است اولین جشنواره ملی برنج شهرستان رستم نوزدهم تا بیست و یکم آذر ماه جاری با حضور جمعی از مدیران و مسؤولان استانی و کشوری در این شهرستان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/