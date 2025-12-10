مدیرکل راهداری استان:
تمام محورهای ایلام باز است/ تردد در استان بدون مشکل در جریان است
مدیرکل راهداری ایلام از باز بودن محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، زاهدین چشمه خاور اعلام کرد: که با وجود بارشهای اخیر در سطح استان، تمامی محورهای اصلی و فرعی باز بوده و تردد در آنها بهصورت روان در جریان است.
وی با بیان اینکه طی شبانهروز گذشته در ۱۳ محور استان بارندگی ثبت شده است، گفت:براساس پایش دوربینهای نظارت تصویری و گزارشهای ادارات تابعه، با حضور بهموقع نیروهای راهداری هیچگونه مشکلی در تردد ایجاد نشد.
وی افزود: در پی بارشها، ریزشبرداری در ۷۲ نقطه از محورهای استان توسط نیروهای عملیاتی انجام شد.
به گفته چشمهخاور، ۹۸ راهدار با بهرهگیری از ۵۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین بهصورت شبانهروزی در پاکسازی و ایمنسازی مسیرها مشارکت داشتند.
وی افزود: در طرح راهداری زمستانی همچنین ۳۲ گروه عملیاتی شامل ۲۷۲ راهدار و ۲۴۲ دستگاه ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک در راهدارخانهها، گردنهها و نقاط حساس استان مستقر هستند.
مدیرکل راهداری استان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیرها با سامانه گویا ۱۴۱ تماس بگیرند.