به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو در دیدار با سرپرست دانشگاه علمی‌کاربردی گرگان گفت: دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌های علمی‌کاربردی، در همکاری با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای نقش مهمی در تربیت نیروی کارآمد و متخصص ایفا کرده‌اند.

وی افزود: بهره‌گیری از مشورت‌های اساتید مجرب دانشگاه فرصتی تکرارناشدنی برای مدیران استانی است. همواره تلاش شده است دیدگاه‌های علمی دانشگاهیان در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، به‌ویژه در حوزه کارگری و کارفرمایی، مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین نشست اظهار داشت: توسعه کشور تنها با علم امکان‌پذیر است و دانشگاه خاستگاه همزمان علم با کاربرد در صنعت است. امروز آغاز فعالیت‌های تشکلاتی در دانشگاه رقم می‌خورد.

حمید رضا پناه افزود: هم‌افزایی علم و عمل در حوزه تشکل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز واکاوی مشکلات به‌ویژه در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشد. همچنین بهره‌گیری از دانش نوین در مدیریت و مشارکت‌های مدنی، امکان اقدامات تازه و مؤثر در مدیریت تشکل‌های برخاسته از کارگاه‌ها را فراهم می‌سازد.

