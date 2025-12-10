خبرگزاری کار ایران
مدیرکل کار استان:

مهارت‌آموزی در گلستان نیازمند همسویی دانشگاه و آموزش‌های مهارتی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: امروز واحدهای کارگری بیش از هر زمان دیگر به نیروی متخصص نیاز دارند. بهره‌گیری از مشورت‌های اساتید مجرب دانشگاه فرصتی تکرارناشدنی برای مدیران استانی است.

به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو در دیدار با سرپرست دانشگاه علمی‌کاربردی گرگان گفت:   دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌های علمی‌کاربردی، در همکاری با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای نقش مهمی در تربیت نیروی کارآمد و متخصص ایفا کرده‌اند. 

وی افزود: بهره‌گیری از مشورت‌های اساتید مجرب دانشگاه فرصتی تکرارناشدنی برای مدیران استانی است. همواره تلاش شده است دیدگاه‌های علمی دانشگاهیان در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، به‌ویژه در حوزه کارگری و کارفرمایی، مورد استفاده قرار گیرد. 

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین نشست اظهار داشت: توسعه کشور تنها با علم امکان‌پذیر است و دانشگاه خاستگاه همزمان علم با کاربرد در صنعت است. امروز آغاز فعالیت‌های تشکلاتی در دانشگاه رقم می‌خورد. 

حمید رضا پناه افزود: هم‌افزایی علم و عمل در حوزه تشکل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز واکاوی مشکلات به‌ویژه در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشد. همچنین بهره‌گیری از دانش نوین در مدیریت و مشارکت‌های مدنی، امکان اقدامات تازه و مؤثر در مدیریت تشکل‌های برخاسته از کارگاه‌ها را فراهم می‌سازد.

انتهای پیام/
ثبت نام آلپاری