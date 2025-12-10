دستگیری قاتل ٢١ساله بلافاصله پس از وقوع قتل در شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری قاتل ٢١ساله با سرعت عمل ماموران کلانتری ١١ زند خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: شب گذشته در پی تماس از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در اطراف ارگ کریمخان زند شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: ماموران انتظامی موفق شدند، قاتل را در نزدیکی محل درگیری شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شیراز تصریح کرد: علت و انگیزه قتل در دست بررسی است و متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.