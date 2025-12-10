وقوع ۱۱۵ مورد ریزش در محورهای کرمانشاه در پی بارشهای شدید
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از وقوع ۱۱۵ مورد ریزش در محورهای استان به دنبال بارشهای شدید اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی با اشاره به بارش شدید در محورهای استان کرمانشاه، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۵ مورد ریزش در محورهای مختلف استان کرمانشاه داشتیم. عمده این ریزشها در محورهای اورامانات خصوصا پاوه و ثلاث باباجانی و جوانرود بوده است. در سایر محورهای استان از جمله اسلامآبادغرب، قصرشیرین و ... نیز ریزش داشتیم.
وی اظهار کرد: با تلاش نیروهای راهداری، ریزشبرداری در تمامی این نقاط انجام شده و اکنون مسیرها باز بوده و تردد در تمامی این محورها برقرار است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از پای کار بودن ۶۷ نیرو و ۵۴ دستگاه ماشینآلات راهداری برای عملیات ریزشبرداری خبر داد.
به گفته سلیمی در حال حاضر با وجود بارندگی شدید در برخی محورهای استان، تردد در همه محورها به صورت روان برقرار است، اما به دلیل شدت بارش و لغزنده بودن محورها رعایت نکات ایمنی از سوی کاربران جادهای بسیار ضروری است.
سلیمی از آمادهباش نیروهای راهداری تا پایان بارندگی با ۵۷۰ نیرو و در قالب ۴۷ اکیپ راهداری یاد کرد و افزود: این امکان وجود دارد که با افزایش برودت هوا، در گردنهها و نقاط سردسیر شاهد بروز برف نیز باشیم که نیروهای راهداری برای عملیات برفروبی نیز به طور کامل آماده هستند.
وی به رانندگان نیز توصیه کرد، از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی و گردنههای برفگیر خودداری کنند و خاطرنشان کرد: لازم است رانندگان تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو، برفپاککن و ... اطمینان حاصل کنند. به علاوه رعایت سرعت مطمئن در شرایط بارندگی نیز بسیار حائز اهمیت است.