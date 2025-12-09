قطع ارتباط مخابراتی 2 شهرستان مرزی در خراسان رضوی با حفاری غیراصولی

به گزارس ایلنا، مجتبی بزم‌آرا افزود: پیمانکار شرکت گاز امروز در مسیر جاده چاپشلو به درگز که بدون هماهنگی برای تعیین مسیر کابل فیبر نوری اقدام به حفاری کرده بود، سبب قطع کابل مخابراتی از قوچان به درگز شده و در نتیجه ارتباط مخابراتی شهرستان درگز حوالی ساعت 15 قطع شد.

وی به چگونگی قطع ارتباطات مخابراتی و فیبر نوری در این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: با قطع کابل فیبر نوری در مسیر عنوان شده، تمامی ارتباطات تلفن همراه، تلفن ثابت و اینترنت ثابت در 2 شهرستان درگز و کلات قطع شد. اما با تلاش عوامل مخابرات حوالی ساعت 19 فیبر نوری تعمیر و ارتباط مجدداً برقرار شد.

فرماندار شهرستان درگز به دیگر حوادثی که در هفته جاری در این شهرستان به وقوع پیوسته بود اشاره کرده و اظهار داشت: شنبه 16 آذرماه نیز برخورد بیل مکانیکی شهرداری سرخس با خط اصلی لوله آب شرب، موجب قطع آب در این شهرستان مرزی در خراسان رضوی شده بود.

بزم‌آرا به طرح اتصال خط فیبر نوری از کلات به مشهد اشاره داشته و تصریح کرد: در صورتی که اتصال مخابراتی فیبرنوری در شهرستان های قوچان - درگز - کلات - مشهد به صورت یک حلقه متصل برقرار گردد، در سرایط قطع فیبر نوری، ارتباط از سوی دیگر این رینگ مخابراتی برقرار می‌شود.

