عامل قتل خانوادگی در کهنوج دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد یوسفی به تشریح جزئیات این قتل خانوادگی پرداخته و افزود: در پی وقوع یک فقره قتل مسلحانه در یکی از محله‌های شهر کهنوج به دلیل اختلافات خانوادگی، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند.

وی به اشرافیت اطلاعاتی و پیجویی‌های پلیسی در رابطه با این جنایت اشاره کرده و ادامه داد: ماموران با تلاش‌ های مستمر موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عامل وقوع این قتل را در شهرستان همجوار دستگیر و کلت به کار رفته در قتل را نیز کشف کنند.

