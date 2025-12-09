عامل قتل خانوادگی در کهنوج دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج به وقوع یک جنایت خانوادگی در این شهرستان اشاره کرده و گفت: عامل این قتل خانوادگی توسط مأموران پلیس دستگیر شد. پرونده اولیه این قتل خانوادگی تشکیل شده و به مراجع قضایی ارجاع شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد یوسفی به تشریح جزئیات این قتل خانوادگی پرداخته و افزود: در پی وقوع یک فقره قتل مسلحانه در یکی از محلههای شهر کهنوج به دلیل اختلافات خانوادگی، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند.
وی به اشرافیت اطلاعاتی و پیجوییهای پلیسی در رابطه با این جنایت اشاره کرده و ادامه داد: ماموران با تلاش های مستمر موفق شدند در کوتاهترین زمان ممکن، عامل وقوع این قتل را در شهرستان همجوار دستگیر و کلت به کار رفته در قتل را نیز کشف کنند.