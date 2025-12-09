خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عامل قتل خانوادگی در کهنوج دستگیر شد

عامل قتل خانوادگی در کهنوج دستگیر شد
کد خبر : 1725388
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج به وقوع یک جنایت خانوادگی در این شهرستان اشاره کرده و گفت: عامل این قتل خانوادگی توسط مأموران پلیس دستگیر شد. پرونده اولیه این قتل خانوادگی تشکیل شده و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد یوسفی به تشریح جزئیات این قتل خانوادگی پرداخته و افزود: در پی وقوع یک فقره قتل مسلحانه در یکی از محله‌های شهر کهنوج به دلیل اختلافات خانوادگی، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند.

وی به اشرافیت اطلاعاتی و پیجویی‌های پلیسی در رابطه با این جنایت اشاره کرده و ادامه داد: ماموران با تلاش‌ های مستمر موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عامل وقوع این قتل را در شهرستان همجوار دستگیر و کلت به کار رفته در قتل را نیز کشف کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری