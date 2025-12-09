خبرگزاری کار ایران
فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های استان بوشهر روز چهارشنبه 19 آذر ماه
روابط‌عمومی استانداری بوشهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فعالیت حضوری تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی و همچنین دانشگاه‌های این استان فردا چهارشنبه 19 آذر ماه به منظور کنترل بیماری آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال، به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، پس از بررسی‌های تخصصی و اعلام نظر دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر و برگزاری نشست کارگروه سلامت، تصمیم گرفته شد کلاس‌های درس تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های استان روز چهارشنبه 19 آذر ماه به شکل غیرحضوری برگزار شود.

در اطلاعیه استانداری بوشهر تأکید شده است که در راستای پیشگیری و مقابله با بیماری آنفلوانزا رعایت اصول بهداشتی باید جدی گرفته شود. همچنین در این راستا ادامه روند درمان مبتلایان همچنان مورد توجه قرار گیرد تا از گسترش بیماری جلوگیری گردد.

