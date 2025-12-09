بازدید هیئت اقتصادی روسیه از منطقه آزاد انزلی؛ تقویت همکاریهای دریایی، حملونقل و تجارتِغلات
روسلان شفقاتویچ مشاور استاندار اولیانوفسک روسیه، به همراه هیئت اقتصادی و نمایندگان شرکتهای تجاری و حملونقل این کشور، در سفر کاری به گیلان از منطقه آزاد انزلی و زیرساختهای بندر کاسپین بازدید کرد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، روسلان شفقاتویچ گاینتدینوف مشاور استاندار اولیانوفسک روسیه به همراه هیئت اقتصادی و نمایندگان شرکتهای تجاری و حملونقل این کشور، امروز در جریان سفر کاری خود به گیلان، با حضور در منطقه آزاد انزلی ضمن گفتوگو با مدیران ارشد این سازمان و دستگاههای مرتبط، از زیرساختهای بندر کاسپین بازدید کردند.
این نشست تخصصی با حضور معاون امور بنادر و حوزه خزر و مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، نمایندگان شرکت راهآهن شمال، امور دام استان گیلان ، شرکت کشتیرانی دریای خزر، شرکتهای فعال بندر کاسپین (محور طلایی و سینا)، مدیران بینالملل، گمرک ، توسعه بازار و بندر کاسپین برگزار شد و آخرین ظرفیتها و پیشنهادهای همکاری مشترک در حوزه حملونقل، تجارت کالا و توسعه مسیرهای صادرات و واردات بررسی شد.
در این برنامه، ظرفیتهای بندر کاسپین در حوزه انبارداری، پایانههای کالایی، ترانزیت، سیلوهای غلات، خطوط منظم کشتیرانی و توانمندی شرکتهای فعال در این مجتمع بندری تشریح شد؛ موضوعی که از سوی هیئت روسی مورد توجه ویژه قرار گرفت.
هیئت مذاکره کننده سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با ارائه گزارشی از توان زیرساختی بندر کاسپین در اتصال به کریدورهای بینالمللی شمال–جنوب و شرق–غرب، فرصتهای سرمایهگذاری، مزیتهای تعرفهای و مسیرهای ترکیبی ریلی–دریایی بر آمادگی این منطقه برای توسعه همکاریهای بلندمدت با استان اولیانوفسک تأکید کردند.
در ادامه این سفر، هیئت روسی به همراه مدیران سازمان از بخشهای مختلف بندر کاسپین شامل اسکلههای عملیاتی، محوطههای بارگیری، پایانههای کالایی و تجهیزات تخلیه و بارگیری بازدید کرده و در جریان آخرین پروژههای توسعهای این مجتمع بندری قرار گرفتند.
این بازدید بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم پس از اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین ارزیابی میشود و میتواند آغاز فصل جدیدی از همکاریهای تجاری، دریایی و حملونقل میان ایران و روسیه، با محوریت منطقه آزاد انزلی باشد.