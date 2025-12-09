نماینده مجلس عنوان کرد:
عدم شفافیت در هزینهکرد عوارض آلایندگی اراک
تحمیل سالانه ۱۸ میلیارد دلار خسارت اقتصادی و سلامت به کشور بر اثر آلودگی هوا
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با تشریح آخرین وضعیت آلودگی هوای اراک، بر ضرورت اجرای دقیق قانون هوای پاک و همچنین نظارت مؤثر بر دستگاههای اجرایی و شفافیت در هزینهکرد عوارض آلایندگی تأکید کرد و گفت: هزینهکرد عوارض آلایندگی اراک شفاف نیست و باید قانون هوای پاک، نظارت موثر بر دستگاهها و شفافیت در هزینهکرد عوارض آلایندگی اجرا شود.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان افزود: نبود شفافیت در هزینهکرد عوارض آلایندگی صنایع یکی از چالشهای جدی در این حوزه است. صنایع اراک سالانه یک درصد عوارض آلایندگی پرداخت میکنند که رقم بالایی است، اما نظارت دقیقی بر نحوه هزینهکرد آن وجود ندارد. گزارشهای ارائه شده از سوی شهرداری، عمدتاً تشریفاتی بوده و پروژه مشخص و مؤثری که به کاهش آلایندگی منجر شود دیده نمیشود.
وی بر این موضوع که آلودگی هوای اراک محصول سالها انباشتهشدن عوامل مختلف است تأکید کرده و ادامه داد: معضل آلودگی هوای اراک در بازه زمانی یک یا 2 سال ایجاد نشده است که بتوان در مدت زمان کوتاهی آن را برطرف کرد. عوامل مختلف و متعددی از جمله مازوتسوزی نیروگاهها، کیفیت سوخت، خودروهای فرسوده و فعالیت صنایع آلاینده و چندین پارامتر دیگر، از مهمترین عوامل موثر بر آلودگی هوا هستند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به اقدامات اخیری که در حوزه سوخت انجام شده اشاره کرده و اظهار داشت: در ماههای گذشته سهمیه مازوت کمسولفور برای نیروگاه شازند تأمین شد و اکنون یا گاز یا مازوت کمسولفور مصرف میشود. همچنین بر اساس گزارش وزارت نفت، تأمین بنزین اراک از پالایشگاه شازند دوباره برقرار شده و نمونههای بنزین برای سنجش استاندارد یورو4 به آزمایشگاههای مرجع ارسال شده است.
جمالیان از اجرایی نشدن قانون اسقاط خودروهای فرسوده انتقاد داشته و در این خصوص تصریح کرد: طبق قانون هوای پاک باید سالانه 500 هزار خودرو فرسوده اسقاط شود، این در حالی است که در سال جاری تنها حدود 150 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده است. این موضوع تأثیر مستقیم بر افزایش آلودگی دارد. در این راستا دستگاههای اجرایی که وظایف قانونی خود را انجام ندادهاند، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
وی همچنین از نبود کنترل کافی بر فعالیت معادن در روزهای آلوده انتقاد کرده و بیان داشت: برخی معادن در محدوده شهر بدون محدودیت فعالیت میکنند و این مسئله نیازمند ورود جدی محیطزیست و دستگاههای نظارتی است. در مقابل اورهال واحدهای پالایشگاه شازند و ذخیرهسازی مازوت کمسولفور تأثیر محسوسی در کاهش آلایندگی داشته و جای تقدیر دارد. اما بخشی از اقدامات ضروری همچنان انجام نشده و باید در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به گزارش رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی درباره هزینههای آلودگی هوا اشاره داشته و تأکید کرد: بر اساس اعلام این وزارتخانه، آلودگی هوا سالانه حدود 18 میلیارد دلار خسارت اقتصادی و سلامت به کشور تحمیل میکند. بر همین اساس سلامت مردم باید محور تصمیمگیریها باشد. تا زمانی که شهروند سالم نداشته باشیم، سخن گفتن از توسعه و پیشرفت بیمعنا است.