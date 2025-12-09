کاهش هفت درصدی طلاق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد،" فتاح محمدی" در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: با اجرای برنامه‌های مقطعی و اقدامات فرهنگی، در شش‌ماهه نخست امسال آمار طلاق حدود هفت درصد کاهش یافته اما نرخ ازدواج همچنان پایین است.

وی از شناسایی و اولویت‌بندی شایع‌ترین آسیب‌های اجتماعی استان نیز خبرداد و اظهارداشت: برای مقابله با خودکشی، اعتیاد، طلاق و کاهش ازدواج برنامه‌های هدفمند در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از انجام آسیب‌شناسی دقیق، چهار آسیب اصلی استان شامل خودکشی، اعتیاد، طلاق و چرخه معیوب کاهش ازدواج و فرزندآوری شناسایی و اولویت‌بندی شده‌اند.

محمدی افزود: در حوزه خودکشی، هیئت اندیشه‌ورز متشکل از اساتید برجسته دانشگاه تشکیل و پروتکل پیشگیری، کاهش و کنترل خودکشی تدوین شده که در کارگروه اجتماعی و شورای برنامه‌ریزی به تصویب رسیده و اکنون در مرحله پیگیری تأمین اعتبار است.

