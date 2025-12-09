مشاور وزیر کشور:
تحلیل دقیق مأموریتهای ملی و استانی ضروری است
استاندار مرکزی: تولید ۴۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی در زمان ناترازیها
مشاور وزیر کشور با تأکید بر اینکه تحلیل دقیق مأموریتهای ملی و استانی ضروری است، گفت: نخستین وظیفه مسئولان استانها بررسی بندهای قانون برنامه هفتم توسعه و شناخت مأموریتهای مستقیم سپرده شده به استانها است. مشکلات کشور تنها با صرف وقت و تلاش جدی مسئولان حل خواهد شد و این فرصتی است که باید از آن برای خدمت به مردم استفاده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین مقیمی در نشست استانداران ادوار مختلف استان مرکزی، افزود: مشکلات اجتماعی و فرهنگی موجود در کشور، مختص به یک استان نیست و این مشکلات در تمامی استانها وجود دارد. بهترین مطالعات اجتماعی و فرهنگی پیش و پس از انقلاب انجام شده است. در این راستا لازم است دوباره با مدیران کل اجتماعی و فرمانداران جلساتی برگزار شود تا این مطالعات عمیق مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: در رابطه با موضوع آلودگی هوا، هیچ راهی جز اجرای قانون هوای پاک وجود ندارد. چرا که در این قانون همه راهکارها از جایگزینی موتورسیکلتها و خودروهای فرسوده گرفته تا نظارت بر صنایع دیده شده است. درخصوص بحران انرژی و برق خورشیدی نیز آنچه وعده داده شد در عمل محقق نشد و نیروگاههای آبی به دلیل کمبود آب تعطیل شدهاند و اگر بارشها ادامه نیابد، صنایع با مشکل جدی برق مواجه خواهند شد.
مشاور وزیر کشور با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی و واگذاری شرکتهای زیانده در اولویت برنامه هفتم توسعه است، اظهار داشت: در خصوص شرکتهای دولتی زیانده، دولت مصوب کرده است این شرکتها واگذار شوند و مدیران آنها نیز نباید پاداش دریافت کنند. باید با نظارت جدی این شرکتها سودآور شوند. همچنین باید تدابیری اندیشیده شود تا مالیاتهای مردم صرف جبران ضعف مدیریتی نشود.
مقیمی همچنین به موضوع عدالت آموزشی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: عدالت آموزشی یکی از اولویتهای اساسی رئیسجمهور است. مدرسهسازی تنها بخشی از اقدامات پیش رو است. نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت موجب شده بیش از 90 درصد پذیرفتهشدگان کنکور از مدارس خاص باشند. این بیعدالتی باید اصلاح شود که سازمانهای مردمنهاد میتوانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه 3 منطقه ویژه اقتصادی در استان مرکزی وجود دارد، بیان داشت: با وجود تلاشهای فراوانی که برای ایجاد و توسعه این مناطق ویژه اقتصادی در استان انجام شده، اما متأسفانه نتایج مطلوب حاصل نشده است. همچنین سبب شده تا درآمد سرانه این استان پایین باشد. باید توجه ویژهای به حوزه اقتصادی شود تا ظرفیتهای صنعتی و صادراتی استان به بهبود معیشت مردم منجر گردد.
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: مدیریت خشکسالی در شرایط سخت کشور و تولید 450 مگاوات انرژی خورشیدی در زمان ناترازیها مهمترین دستاوردهای استان در یک سال گذشته است. سال گذشته استان با شدیدترین خشکسالی 60 سال اخیر مواجه شد، اما با مدیریت منابع و اجرای طرحهای اضطراری، از بروز بحران جدی در شهرستانهای اراک، ساوه و دیگر مناطق جلوگیری شد.
مهدی زندیهوکیلی افزود: با لایروبی سرشاخهها و افزایش ورودی سدها، حفر 30 حلقه چاه در شهرستان اراک و 19 حلقه چاه در شهرستان ساوه و همچنین استفاده از پساب صنعتی، توانستیم نیازهای شرب و صنعتی استان را تأمین کنیم. علاوه بر این، پروژه انتقال آب از سد کوچری به شهرستان ساوه پس از سالها توقف، مجدد آغاز شده و تکمیل آن بهعنوان مهمترین پروژه آبرسانی استان در دستور کار قرار دارد.
وی به موضوع انرژی خورشیدی اشاره کرده و ادامه داد: با تدوین برنامه 3 ساله تولید انرژی خورشیدی و امضای میثاقنامه در 12 بهمن ماه 1403، تولید برق خورشیدی استان مرکزی از 3 مگاوات به 450 مگاوات در کمتر از 9 ماه رسید و توانست رتبه نخست کشور را کسب کند. این میزان بیش از مصرف فعلی استان بوده و با پراکندگی در 470 نقطه، علاوه بر تأمین پایدار انرژی، به کاهش آلودگی هوای اراک نیز کمک خواهد کرد.
استاندار مرکزی اظهار داشت: برای نخستین بار 3 فروند هواپیما اختصاصی برای این استان خریداری شد و پروازهای مشهد مقدس نیز بهرهبرداری شده است. در حوزه راه و راهداری نیز یک میلیون تن آسفالت در سطح استان اجرا شد که معادل 7 سال فعالیت گذشته است. در بخش مسکن نیز پروژههای نیمهتعطیل مسکن مهر و طرحهای ملی با پیگیری جدی فعال شدند و تاکنون 3000 واحد در ساوه و 2000 واحد در اراک تحویل مردم شده است.
زندیهوکیلی به وضعیت اقتصادی استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: امروز در این استان هیچ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی تعطیل یا دارای مشکل کارگری وجود ندارد. با اجرای طرح سهشنبههای اقتصادی و حضور مستقیم در بیش از 300 واحد تولیدی و صنعتی، مشکلات کارخانجات را از نزدیک جویا میشویم. در این رابطه با همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط مشکلات واحدهای تولدی و صنعتی در محل حلوفصل خواهد شد.