یک مسئول خبر داد؛
خشکسالی بیسابقه در اصفهان/ میزان منابع آبی استان با چالش جدی مواجه است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد: خشکسالی و کم بارشی این استان از ابتدای سال آبی جاری(مهر ۱۴۰۴) تاکنون در ۵۸ سال گذشته بیسابقه بوده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش روز سه شنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره همایش «داناب»(طرح ملی دانشآموزی نجات آب) افزود: این شرایط، وضعیت میزان منابع آبی استان را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس وزارت نیرو بهعنوان متولی اصلی تأمین آب باید از همه ظرفیتها برای اجرای برنامههای سازگاری استفاده کند، از طرف دیگر یکی از مُطالبات جدی استان اجرای مصوبات شورای عالی آب، تخصیص حقابههای کشاورزی و زیستمحیطی مدیریت صحیح رودخانه زایندهرود بویژه جلوگیری از اضافه برداشتها در بالادست است.
مدیرکل مدیریت بحران استان ادامه داد: اصفهانیها همواره در صرفهجویی و مشارکتهای ملی پیشگام بودهاند و امروز نیز انتظار میرود وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست برای بهبود آب و هوای این دیار اقدام جدی و مؤثر انجام دهند.
شیشهفروش خاطرنشان کرد: امروز افزایش تابآوری در برابر حوادث ضروریست، زیرا وقتی از کمبود آب سخن میگوییم یعنی جامعه باید خود را با شرایط کمآبی تطبیق دهد لذا دستگاهها از محیط زیست تا حملونقل، صنایع و شهرداریها موظفاند برنامههای سالانه کاهش آلایندهها و مدیریت پیامدهای اقلیمی را اجرا کنند.
وی اضافه کرد: در هفتههای اخیر رکود و سکون هوا موجب افزایش غلظت آلایندهها در کلانشهرها بویژه اصفهان شد بنابراین لذا محیط زیست باید براساس قانون هوای پاک، برای بهینهسازی ناوگان حملونقل، استانداردسازی سوخت، کنترل ترافیک و کاهش آلاینده صنایع در طول سال برنامهریزی کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیاناینکه سلامت دانشآموزان همواره خط قرمز ماست، گفت: طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، اگر ۱۰ درصد دانشآموزان یک کلاس علائم بیماری «آنفلوانزا» داشته باشند، کلاس باید غیرحضوری شود و اگر چندکلاس یک مدرسه یا چند مدرسه یک شهرستان به این حد برسند موضوع آنها باید در ستاد بحران شهرستان مطرح و در باره آن تصمیمگیری شود.
شیشهفروش اظهار داشت: بر اساس پیشبینی هواشناسی، با ورود سامانههای بارشی از غرب و جنوبغرب کشور و همچنین از جبهه شمالی، هشدار نارنجی در استان صادر شده و دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از وقوع سیلاب در مناطق حساس به حالت آمادهباش درآمدهاند.