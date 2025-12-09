مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار:
صدای جامعه کارگری و کارفرمایی باید شنیده شود
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صدای جامعه کارگری و کارفرمایی باید شنیده شود. تشکلهای کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند توسعه هستند و نقش آنها در مدیریت ایمنی، سلامت و ارتقای فرهنگ کار در کارگاهها انکارناپذیر است.
به گزارش ایلنای گلستان، حمیدرضا پناه در نشست با تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان گلستان گفت: تشکلهای کارگری و کارفرمایی در فرآیند تصمیمگیریها نقش بسیار مهمی دارند و گفتوگوی اجتماعی باید تقویت شود. انجمنها، کانونها و شوراهای عالی باید پیش از طرح موضوعات در شورای عالی کار، با همفکری و تعامل، نظرات خود را ارائه دهند.
وی بر اهمیت آموزش و نقش تشکلها در ارتقای فرهنگ کار تاکید کرد و افزود: نمایندگان تشکلهایی که توان تدریس دارند، باید در فرآیند آموزش مشارکت کنند تا تجربههای میدانی به نسل جدید منتقل شود.
وی افزود: هر جا که تعامل و تفاهم میان کارگر و کارفرما شکل گرفته، شاهد کاهش اختلافات و افزایش بهرهوری بودهایم. دولت نقش نظارتی و داوری دارد، ولی اصل کار بر دوش شماست و شما صدای جامعه کارگری و کارفرمایی هستید و باید شنیده شوید.
ایوب هلاکو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در این نشست گفت: تعداد هیأتهای تشخیص استان از ۱۶ هیأت در سال ۱۴۰۳ به ۱۹ هیأت در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. هیأتهای حل اختلاف نیز از ۹ شعبه در سال گذشته به ۱۱ شعبه در سال جاری رسیده است.
وی افزود: هدف ما این است که مردم در بهترین شرایط خدمات دریافت کنند. افزایش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مسیر خدمترسانی را تسریع کرده و دسترسی مردم به خدمات را آسانتر میسازد. همچنین برای این هیأتها از افراد متخصص و باتجربه استفاده کردهایم تا کیفیت رسیدگی ارتقا یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان کاهش میانگین زمان رسیدگی به پروندههای کارگری و کارفرمایی از ۱۸ روز به ۱۶ روز را یکی از دستاوردهای مهم استان دانست و گفت: این موضوع یکی از دغدغههای اصلی وزارت کار بوده که در گلستان بهبود یافته است.
او در ادامه به راهبردهای وزارت کار برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد بازرسیها از کارگاههای پرخطر از ۱۶۵۸ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۰۶ مورد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این افزایش بازرسیها منجر به کاهش قابل توجه حوادث شده و تعداد آن از ۱۲۳ مورد در سال گذشته به ۶۳ مورد در سال جاری رسیده است.
هلاکو همچنین از رشد تشکلهای کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: تعداد تشکلها از ۳۴۲ مورد در سال گذشته به ۳۶۷ مورد در سال جاری رسیده است.
وی در پایان به آموزشهای ایمنی کارگران معدن اشاره کرد و افزود: در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، آموزش ایمنی کارگران معدن به میزان ۱۹۰۰ نفر ساعت انجام شده که نسبت به ۴۰۰ نفر ساعت سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.