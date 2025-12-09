خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهردار بابل بازداشت شد

شهردار بابل بازداشت شد
کد خبر : 1724969
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: شهردار بابل به اتهام ارتشا و جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری حوزه شهری دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، علی اکبر عالیشاه روز سه شنبه با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد، افزود: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، قاطع و مصمم است و در این خصوص با کسی مماشات نمی کند.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: تحقیقات قضایی در خصوص این پرونده ادامه دارد و دستگاه قضایی بدون اغماض رسیدگی به پرونده را دنبال و هر فردی در این شبکه مجرمانه مداخله داشته باشد، مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

عالیشاه یادآور شد: چهار کارمند و یک پیمانکار نیز در رابطه با همین پرونده، در گذشته دستگیر شده بودند.

به گزارش ایلنا، «سید حامد بیکایی» ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ با پنج رای اعضای شورای اسلامی شهر بابل به عنوان شهردار جدید شهر بابل انتخاب شده بود.

شهرستان ۶۰۰ هزار نفری بابل دارای ۶ بخش و هفت شهر است و شهر بابل افزون بر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری