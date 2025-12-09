شهردار بابل بازداشت شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، علی اکبر عالیشاه روز سه شنبه با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد، افزود: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، قاطع و مصمم است و در این خصوص با کسی مماشات نمی کند.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: تحقیقات قضایی در خصوص این پرونده ادامه دارد و دستگاه قضایی بدون اغماض رسیدگی به پرونده را دنبال و هر فردی در این شبکه مجرمانه مداخله داشته باشد، مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

عالیشاه یادآور شد: چهار کارمند و یک پیمانکار نیز در رابطه با همین پرونده، در گذشته دستگیر شده بودند.

به گزارش ایلنا، «سید حامد بیکایی» ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ با پنج رای اعضای شورای اسلامی شهر بابل به عنوان شهردار جدید شهر بابل انتخاب شده بود.

شهرستان ۶۰۰ هزار نفری بابل دارای ۶ بخش و هفت شهر است و شهر بابل افزون بر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

