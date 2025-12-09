خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس بهداشت و درمان کرخه در گفت‌وگو با ایلنا؛

مرگ دو بیمار گزارش‌ شده ارتباطی با آنفلوآنزا نداشت

مرگ دو بیمار گزارش‌ شده ارتباطی با آنفلوآنزا نداشت
کد خبر : 1724955
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرخه گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده، فوت دو بیماری که اخیراً در روستاهای این شهرستان گزارش شده بود، ارتباطی با بیماری آنفلوآنزا نداشته است.

علیرضا مزرعه امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: طی پیگیری و بررسی‌های به‌ عمل‌آمده، مشخص شد علت فوت این افراد مسائل دیگری بوده و ابتلا به آنفلوآنزا، در مرگ آنان نقشی نداشته است.

وی با بیان اینکه معاونت درمان پس از انتشار خبر، موضوع را به‌ صورت دقیق پیگیری کردند، افزود: نتایج بررسی‌ها به مراجع ذیربط اعلام شده و موردی از مرگ ناشی از آنفلوآنزا در کرخه ثبت نشده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرخه خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت داشتن علائم سرماخوردگی یا آنفلوآنزا، از ماسک استفاده کنند، فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کرده و از حضور در تجمعات غیرضروری پرهیز کنند.

مزرعه، مصرف مایعات کافی و مراجعه به‌ موقع به پزشک در صورت بروز علائم شدید را ضروری دانست و تاکید کرد: رعایت این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی دارد.

لازم به ذکر است که در روزهای گذشته خبری مبنی بر جان باختن دو نفر بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا در روستای میثم تمار شهرستان کرخه منتشر شده بود که باعث نگرانی شهروندان شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری