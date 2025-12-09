مرگ دو بیمار گزارش‌ شده ارتباطی با آنفلوآنزا نداشت

علیرضا مزرعه امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: طی پیگیری و بررسی‌های به‌ عمل‌آمده، مشخص شد علت فوت این افراد مسائل دیگری بوده و ابتلا به آنفلوآنزا، در مرگ آنان نقشی نداشته است.

وی با بیان اینکه معاونت درمان پس از انتشار خبر، موضوع را به‌ صورت دقیق پیگیری کردند، افزود: نتایج بررسی‌ها به مراجع ذیربط اعلام شده و موردی از مرگ ناشی از آنفلوآنزا در کرخه ثبت نشده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرخه خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت داشتن علائم سرماخوردگی یا آنفلوآنزا، از ماسک استفاده کنند، فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کرده و از حضور در تجمعات غیرضروری پرهیز کنند.

مزرعه، مصرف مایعات کافی و مراجعه به‌ موقع به پزشک در صورت بروز علائم شدید را ضروری دانست و تاکید کرد: رعایت این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی دارد.

لازم به ذکر است که در روزهای گذشته خبری مبنی بر جان باختن دو نفر بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا در روستای میثم تمار شهرستان کرخه منتشر شده بود که باعث نگرانی شهروندان شد.

