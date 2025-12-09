خبرگزاری کار ایران
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

موج جدید بارشی آذربایجان‌غربی را سفیدپوش کرد / تردد در محورهای مواصلاتی استان برقرار است

موج جدید بارشی آذربایجان‌غربی را سفیدپوش کرد / تردد در محورهای مواصلاتی استان برقرار است
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از بارش برف در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: تردد در جاده های استان برقرار است.

ارسلان شکری، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری و گزارش راهداران، بارش برف در محور پیرانشهر – تمرچین همچنان ادامه دارد و سطح مسیر لغزنده است.

وی افزود: با توجه به باش برف در این محورتردد برقرار است اما رانندگان باید با احتیاط کامل حرکت کنند.

شکری افزود: در محورهای زمزیران و مایین‌بلاغ شدت بارش برف افزایش یافته و راهداران به صورت مستمر در حال برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند.

به گفته وی، در گردنه گرده‌کشانه – اشنویه نیز بارش برف همراه با کولاک مقطعی و کاهش محسوس دید گزارش شده است.

مدیرکل راهداری تصریح کرد:در سایر محورهای مواصلاتی استان نیز بارش باران، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در اغلب گردنه‌ها مشاهده می‌شود و لغزندگی سطح راه افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: راهداران آذربایجان‌غربی از ابتدای فعالیت سامانه بارشی در آماده‌باش کامل قرار دارند و عملیات بازگشایی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیرها به طور مداوم انجام می‌شود.

توصیه‌های ایمنی راهداری به رانندگان

شکری از رانندگان خواست برای تردد ایمن در جاده‌های استان ،حرکت با سرعت مطمئنه،روشن نگه‌داشتن چراغ‌های اصلی و مه‌شکن،رعایت فاصله طولی با خودروهای جلویی،خودداری از سبقت در مسیرهای مه‌آلود،اطمینان از سلامت برف‌پاک‌کن، لاستیک‌ها و سیستم گرمایشی خودرو،همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی در محورهای برفی را رعایت کنند.

مدیرکل راهداری استان گفت: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی استان برقرار است و آخرین وضعیت به صورت مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

