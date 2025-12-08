به گزارش ایلنا، بر پایه اطلاعیه شامگاه دوشنبه کارگروه سلامت استان ایلام، با توجه به افزایش شیوع بیماری‌ آنفلوانزا در میان کودکان و نوجوانان، فعالیت تمامی مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی در سراسر این استان در هر 2 نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه 18 آذر ماه غیرحضوری خواهد بود.

بر این اساس، کلاس‌های درس مقاطع یاد شده در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) به صورت مجازی برگزار خواهد شد و حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های مجازی، طبق برنامه درسی الزامی است. در اطلاعیه کارگروه سلامت استان تأکید شده است که این مصوبه تنها شامل مقاطع پایه مهد، پیش‌دبستانی و ابتدایی می‌شود.

در اطلاعیه شامگاه دوشنبه کارگروه سلامت استان ایلام در رابطه با وضعیت دیگر مقاطع تحصیلی عنوان شده است که فعالیت آموزشی در مدارس دوره‌های اول و دوم متوسطه و همچنین تمامی مؤسسه‌ها و مراکز آموزشی علمی آزاد طبق روال عادی خواهد بود و آموزش‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شود.

کارگروه سلامت استان از خانواده‌ها درخواست کرده است که از ترددهای غیرضروری دانش‌آموزان در مکان‌های عمومی خودداری کرده و اصول بهداشتی را برای شتاب‌بخشی به قطع زنجیره انتقال آنفلوانزا رعایت کنند. مدارس مقاطع ابتدایی و مهدهای کودک استان ایلام در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه تعطیل اعلام شده بود.

انتهای پیام/