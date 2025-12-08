خبرگزاری کار ایران
کارگروه سلامت استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی استان ایلام روز سه‌شنبه 18 آذر ماه

فعالیت مدارس مقطع ابتدایی، پیش‌دبستانی‌ها و مهدهای کودک استان ایلام فردا سه‌شنبه 18 آذر ماه به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوانزا و حفظ تندرستی دانش‌آموزان غیرحضوری اعلام شد. بر این اساس آموزش‌ها در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، بر پایه اطلاعیه شامگاه دوشنبه کارگروه سلامت استان ایلام، با توجه به افزایش شیوع بیماری‌ آنفلوانزا در میان کودکان و نوجوانان، فعالیت تمامی مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی در سراسر این استان در هر 2 نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه 18 آذر ماه غیرحضوری خواهد بود.

بر این اساس، کلاس‌های درس مقاطع یاد شده در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) به صورت مجازی برگزار خواهد شد و حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های مجازی، طبق برنامه درسی الزامی است. در اطلاعیه کارگروه سلامت استان تأکید شده است که این مصوبه تنها شامل مقاطع پایه مهد، پیش‌دبستانی و ابتدایی می‌شود.

در اطلاعیه شامگاه دوشنبه کارگروه سلامت استان ایلام در رابطه با وضعیت دیگر مقاطع تحصیلی عنوان شده است که فعالیت آموزشی در مدارس دوره‌های اول و دوم متوسطه و همچنین تمامی مؤسسه‌ها و مراکز آموزشی علمی آزاد طبق روال عادی خواهد بود و آموزش‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شود.

کارگروه سلامت استان از خانواده‌ها درخواست کرده است که از ترددهای غیرضروری دانش‌آموزان در مکان‌های عمومی خودداری کرده و اصول بهداشتی را برای شتاب‌بخشی به قطع زنجیره انتقال آنفلوانزا رعایت کنند. مدارس مقاطع ابتدایی و مهدهای کودک استان ایلام در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه تعطیل اعلام شده بود.

