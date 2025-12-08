به گزارش ایلنا، با تأکید بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، و نیز بر اساس مصوبه کارگروه «سلامت»، کلیه فعالیت‌های آموزشی در همه دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزشگاه‌های خصوصی، علمی‌آزاد و زبان، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان از روز سه‌شنبه مورخ ‌۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تا پایان هفته به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

بر اساس این مصوبه، مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی ، همچنین مراکز ورزشی و برگزاری مسابقات و تجمعات طی روزهای فوق در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردار نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری یا مرخصی فعالیت نمایند.

در این راستا از عموم شهروندان تقاضا می‌شود با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، پرهیز از حضور غیرضروری در مراکز پرتجمع، کاهش ترددهای درون‌شهری و رعایت کامل شیوه‌نامه‌های ابلاغی از سوی مرکز بهداشت — از جمله شست‌وشوی مکرر دست‌ها و استفاده از ماسک برای افراد دارای علائم بیماری — برای پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا همکاری لازم را داشته باشند.

