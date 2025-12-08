ثبت تنها 1.5 میلیمتر بارش در بازه زمانی 75 روزگذشته استان مرکزی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: خشکسالی در استان وارد مرحلهای نگرانکننده شده است به گونهای که در بازه زمانی 75 روز گذشته تنها 1.5 میلیمتر بارش ثبت شده و این رقم در مقایسه با میانگین سالهای گذشته کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، قدرتالله ابک در جلسه بررسی وضعیت تنش آبی شهر اراک، افزود: استان مرکزی در حال حاضر وارد ششمین سال خشکسالی شده است. آمارها نشان میدهد از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حجم بارش ناچیزی در این استان ثبت شده است.
وی به میزان بارش در سال آبی گذشته اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 30 میلیمتر و در بلندمدت حدود 70 میلیمتر بارش ثبت شده است. این وضعیت نشاندهنده کاهش چشمگیر نزولات جوی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بر ضرورت توجه جدیتر به منابع آبی تأکید کرده و در این رابطه اظهار داشت: شرایط موجود ضرورت توجه جدیتر به مدیریت منابع آبی و استفاده از راهکارهای جایگزین را بیش از گذشته یادآور میشود.
ابک به موضوع فرایند بازچرخانی پساب صنعتی اشاره داشته و تصریح کرد: بازچرخانی پسابهای صنعتی میتواند به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و تأمین بخشی از نیازهای آبی شهر اراک مورد توجه قرار گیرد.
وی به مهمترین مزایای استفاده از فرایند بازچرخانی پساب اشاره کرده و بیان داشت: بازچرخانی پساب علاوه بر کمک به مدیریت بحران آب، نقش مهمی در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی دارد و میتواند زمینهساز توسعه پایدار در بخش صنعت باشد.
در ادامه این جلسه، مدیران ضمن ارائه گزارشهای تخصصی، بر اجرای مصوبات مهمی از جمله ادامه حفر و تجهیز 30 حلقه چاه پدافندی، اجاره چاههای اوقاف، استفاده از ظرفیت چاههای دستگاههای اجرایی و توسعه بازچرخانی پساب توسط صنایع تأکید کردند.