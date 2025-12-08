کشف ۴۰۰ میلیارد ریال فرآورده تقلبی و قاچاق/دسترسی بیماران به دارو و شیرخشک هوشمند و شفاف شد

به گزارش ایلنا، محمدجواد خشنود امروز١٧ آذر در یک نشست خبری با ارائه گزارشی جامع از عملکرد معاونت غذاو دارو دانشگاه، سال گذشته را سالی از تحول، نظم‌بخشی و ارتقای زیرساخت‌های دارویی و سلامت محور دانست و تأکید کرد: با استفاده از زیرساخت‌های هوشمند، ارتقای فرآیندها، همکاری مستمر با دستگاه‌های مرتبط و نظارت هدفمند، دسترسی بیماران به دارو و شیرخشک‌های دارویی و رژیمی تسهیل شده و سلامت فرآورده‌ها با دقت بیشتری تضمین گردیده است.

وی با اشاره به اینکه معاونت غذا و دارو در این مدت توانست رتبه نخست کشور در ارائه خدمات دارویی و همچنین رتبه نخست در به‌روزرسانی GLN داروخانه‌ها را کسب کند، ادامه داد: کلید توزیع دارو با همکاری شرکت‌های پخش به‌صورت کامل الکترونیکی شد و توزیع واکسن گارداسیل نیز به شکل حواله الکترونیک و با پایش در محل انجام شد تا کنترل دقیق و شفافیت در تمامی مراحل تضمین شود. ایجاد انبار استراتژیک داروهای حیاتی و اورژانسی و پاسخگویی ۹۹ درصدی به شکایات مردمی در سامانه کشوری، از دیگر اقدامات شاخص بوده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در حوزه شیرخشک و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل نیز اقدامات قابل توجهی انجام شد؛ از جمله حذف کوپن‌های کاغذی و راه‌اندازی سامانه ChildFMS در شیراز و قطب پنج کشور، ساماندهی ثبت نسخ بیماران متابولیک و آلرژی حاد، کنترل توزیع شیرخشک در سطح استان با الزام شرکت‌های پخش به اعلام ورودی‌ها و توزیع براساس کلید توزیع، مدیریت تأمین شیرخشک‌ها، پپتی و پی‌دی‌اف در مقاطع کمبود کشوری و تأمین ذخیره اضطراری شیرخشک‌های متابولیک برای نوزادان تازه‌تشخیص تا ثبت اطلاعات در سامانه «حامی» نیز انجام شد.

خشنود با اشاره به گستردگی اقدامات نظارتی در سال گذشته توضیح داد: بازرسی‌های هدفمند از عطاری‌ها، باشگاه‌های ورزشی و شرکت‌های پخش با تمرکز ویژه بر زنجیره تأمین شیرخشک و سایر فرآورده‌های سلامت‌محور انجام شده است.

وی افزود: نمونه‌برداری منظم از فرآورده‌ها جهت پایش کیفیت و بررسی اولیه پرونده‌های جامع ساخت فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل برای اخذ مجوز IRC نیز به‌صورت مستمر دنبال شده است.

به گفته معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ارزش ریالی فرآورده‌های غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و دست‌ساز کشف‌شده در این مدت بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال بوده و رصد هفتگی موجودی انبارهای شرکت‌های پخش و همچنین پایش فضای مجازی برای پیشگیری از عرضه و فروش غیرمجاز این محصولات همچنان به‌طور دقیق ادامه دارد.

وی افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی نیز بخش مهمی از برنامه‌ها بود؛ افزایش آگاهی متصدیان عطاری‌ها، برگزاری بازرسی‌های مشترک با اتحادیه صنفی و اطلاع‌رسانی عمومی درباره خطرات فرآورده‌های غیرمجاز از جمله این اقدامات است.

در بخش آزمایشگاهی، خشنود به پذیرش سالانه ۵۵۰۰ نمونه از محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارو، مکمل و فرآورده‌های سنتی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۳۰ هزار آزمون میکروبیولوژی و فیزیکوشیمیایی در سال انجام می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانمندی‌های آزمایشگاه‌های تحت پوشش را در انجام برخی از نادرترین آزمون‌های کشور برجسته دانست که شامل آنالیز ۲۶۰ نوع باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، تعیین مقدار گلوتن در محصولات غذایی بیماران سلیاکی، تشخیص تراریختگی (GMO) با PCR، شناسایی تقلبات فرآورده‌های گوشتی با روش‌های هیستولوژی و مولکولی، بررسی حلیت گوشت و ژلاتین با روش PCR و اندازه‌گیری هیستامین در تن ماهی است.

خشنود ادامه داد: همچنین بیش از ۲۰۰۰ نفرساعت ممیزی آزمایشگاه‌های تولیدی برای ارزیابی استقرارLPRPs، بررسی وضعیت مستندسازی و پیگیری رفع عدم انطباق‌ها بر اساس اصول GLP انجام شده و ممیزی سالیانه آزمایشگاه‌های مجاز خصوصی و تولیدی اکرودیته با مجوز سازمان غذا و دارو ادامه داشته است.

وی در ادامه به آموزش و توانمندسازی کارکنان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۲۴۰۰ نفرساعت دوره آموزشی ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی برگزار شد که شامل مستندسازی و اصول تضمین کیفیت، الزامات فنی و فضاهای فیزیکی آزمایشگاه و الزامات ایمنی، بهداشت، کنترل مستندات و سوابق آزمایشگاهی بود.

خشنود همچنین برنامه‌های سال آینده را تشریح کرد و اظهار داشت: هدف ما ادامه مسیر تحول، تقویت سامانه‌های هوشمند، بهبود بیش‌ازپیش نظارت و ارتقای خدمات به گروه‌های آسیب‌پذیر است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: الکترونیکی شدن حواله‌های دریافت دارو، هوشمندسازی بازرسی از داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش، ایجاد داشبورد مدیریتی برای رصد موجودی و مصرف دارو و راه‌اندازی سامانه‌های مدیریت جانشین مسئول فنی و توزیع داروهای تحت کنترل، از اولویت‌های اصلی ما است.

