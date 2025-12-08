خبرگزاری کار ایران
در کارگروه مشترک اداره ثبت اسناد و اوقاف تاکید شد؛

تسریع در تثبیت مالکیت موقوفات شرق فارس

کارگروه مشترک ادارات کل اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد و املاک فارس با هدف تسریع در تثبیت مالکیت موقوفات شهرستان‌های شرق استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این نشست با حضور مدیران کل ثبت و اوقاف فارس و رؤسای ادارات ثبت و اوقاف شهرستان‌های استهبان، بختگان، جهرم، خفر، داراب، زرین‌دشت، سروستان، شیبکوه، فراشبند، فسا، فیروزآباد و نی‌ریز، در حرم مطهر امامزاده اسماعیل(ع) فسا و به‌منظور بازبینی اقدامات مشترک و هم‌اندیشی در مسیر سرعت‌بخشی به صدور اسناد مالکیت موقوفات تشکیل شد.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس، گزارشی از روند صدور اسناد مالکیت موقوفات استان ارائه کرد و با قدردانی از تعامل ادارات ثبت، نتایج مطلوب تثبیت اراضی و املاک وقفی را حاصل همکاری شبانه‌روزی و هماهنگی مطلوب دو مجموعه دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی،ابراز امیدواری کرد این تعامل در ماه‌های پایانی سال نیز ادامه یابد تا برنامه‌های سازمانی و تعهدات مشترک به بهترین شکل اجرا شود.

در ادامه، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس نیز حرکت در مسیر اجرای بهینه فرامین سازمانی را مهم‌ترین اولویت این اداره کل عنوان کرد و ارائه گستره خدمات ثبتی به مردم استان را از مهم‌ترین دغدغه‌های مجموعه ثبت خواند.

محمد نخعی با تأکید بر اینکه تحقق اهداف وقف نیازمند عزم جدی در رفع موانع و تسریع در تثبیت موقوفات است، این فرایند را همسو با الزامات قانون جامع حدنگار دانست و گفت: خود را ملزم می‌دانیم تثبیت مالکیت موقوفات را در بازه زمانی مقرر با بهترین کیفیت اجرایی کنیم.

مدیرکل ثبت فارس با اشاره به صدور یک هزار و ۹۷۷ سند مالکیت تک‌برگ برای اراضی و املاک وقفی طی سال جاری، این اقدام را بخشی از عملکرد سالانه اداره کل عنوان کرد و با تأکید بر تعامل مطلوب ثبت و اوقاف افزود: برنامه ما سرعت‌بخشی به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ در ماه‌های پایانی سال است.

در بخش پایانی، رؤسای ادارات ثبت و اوقاف شهرستان‌های حاضر، گزارش وضعیت اراضی و املاک وقفی و مشکلات موجود در برخی پلاک‌ها را ارائه کردند و مقرر شد با تداوم همکاری دو دستگاه، زمینه صدور اسناد مالکیت موقوفات استان در کوتاه‌ترین زمان و مطابق برنامه‌های عملیاتی فراهم شود.

