۱۲ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در بروجن کشف شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ امیر انتظامی نیا اظهار داشت:پس از دریافت گزارش‌های مردمی و اعضای محلات مبنی بر نصب دستگاه‌های ماینر غیرمجاز، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری و پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۴ فرادنبه و پلیس آگاهی این فرماندهی با جمع‌آوری اطلاعات اولیه و فعال‌سازی منابع، موفق به شناسایی یک متهم شدند.

انتظامی نیا بیان کرد: پس از اخذ مجوز قضایی و با همراهی عوامل اداره برق، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی انجام‌شده ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز، دو دستگاه پاور و یک مودم با سیم‌کارت کشف و ضبط کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان به شهروندان هشدار داد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، از طریق شماره ۱۱۰ مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

