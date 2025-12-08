کشف ٢٣ کیلو مواد مخدر از منزلی در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ بیژن بارسالاری اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی مطلع شدند فردی در منزل خود در یکی از محله‌های شیراز اقدام به دپو مواد مخدر کرده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از منزل قاچاقچی، موفق شدند ٢١ کیلوگرم تریاک و ٢ کیلو و ۵٠٠ گرم حشیش را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه در‌این‌خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

