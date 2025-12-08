خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبرداد؛

کشف ٢٣ کیلو مواد مخدر از منزلی در شیراز

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف ٢٣ کیلو و ۵٠٠ گرم تریاک و حشیش در بازرسی از منزل یک قاچاقچی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ بیژن بارسالاری اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی مطلع شدند فردی در منزل خود در یکی از محله‌های شیراز اقدام به دپو مواد مخدر کرده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از منزل قاچاقچی، موفق شدند ٢١ کیلوگرم تریاک و ٢ کیلو و ۵٠٠ گرم حشیش را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه در‌این‌خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

 

انتهای پیام/
