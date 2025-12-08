خبرگزاری کار ایران
هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار نارنجی صادر کرد

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با هشدار نسبت به وقوع سیلاب در این استان به ویژه برای کوهرنگ و مناطق جنوبی خبر داد.

معصومه نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: یک سامانه بارشی به نسبت پربارش از امروز در استان  فعال می‌شود و تا روز پنجشنبه در استان پایدار است.

وی افزود: این سامانه در روز سه‌شنبه در بخش‌های شمالی استان از جمله کوهرنگ فعال می‌شود اما برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در تمام نقاط استان فراگیر و منجر به ریزش برف و باران به ویژه برای گردنه‌های استان می‌شود.

نوروزی تصریح کرد: این سامانه بارشی مناطق کوهرنگ، اردل، بن، بخش‌هایی از کیار، غرب لردگان و فارسان را تحت شرایط هشدار نارنجی قرار می‌ دهد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین میزان بارش‌ها برای مناطق غربی، کوهرنگ، لردگان، فارسان، خانمیرزا، کیار، شمال‌غرب شهرکرد و بن پیش‌بینی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در گردنه‌های استان بارش برف و کولاک دور از انتظار نیست خاطر نشان کرد: در گردنه‌های مهم از جمله رخ، چری، شاه‌منصوری، چهارطاق، گوشنگلی و دیگر محورهای ارتفاعی استان احتمال کولاک، کاهش دید، لغزندگی جاده و اختلال جدی در تردد وجود دارد.

