آغاز برنامه‌ریزی برای خرید تضمینی گندم در خوزستان؛ نقش محوری استان در تأمین امنیت غذایی کشور

آغاز برنامه‌ریزی برای خرید تضمینی گندم در خوزستان؛ نقش محوری استان در تأمین امنیت غذایی کشور
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: برنامه‌ریزی‌های مقدماتی این فصل طبق دستور شرکت بازرگانی دولتی ایران آغاز شده است، اقدامی که با توجه به نقش محوری خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، امید جهان‌نژادیان اظهار کرد: حسب دستور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، فرایند آمادگی و برنامه‌ریزی برای فصل خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۵ رسماً در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های پیش از فصل خرید در قالب هفت گام مشخص تدوین شده است، افزود: در حال حاضر گام نخست در حال اجراست که شامل سه بخش اصلی است؛ نخست انتشار فراخوان همکاری در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای مشارکت در حوزه ذخیره‌سازی، دوم دریافت اعلام آمادگی مراکز خرید استاندارد، و سوم اعزام کارگروه‌های فنی و بازرگانی برای بازدید و ارزیابی مراکز خرید.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با تاکید بر جایگاه خوزستان در خرید گندم کشور ادامه داد: نقش خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور بسیار تعیین‌کننده است و حجم عملیات خرید گندم در این استان معمولاً در بازه‌ای کمتر از ۴۰ روز انجام می‌شود؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی منسجم و آمادگی کامل مجموعه امری ضروری است.

جهان‌نژادیان یکی از اقدامات مهم در این مرحله را تعیین معین برای مناطق مختلف گندم‌خیز استان دانست و گفت: با توجه به اینکه اداره‌کل تعاون روستایی مباشر عملیات خرید تضمینی در کنار این اداره‌کل است، تعیین معین‌ها کمک می‌کند هماهنگی، انسجام و سرعت عمل بیشتری در اجرا ایجاد شود.

وی تصریح کرد: برای صیانت از دست‌رنج گندم‌کاران خوزستان، همه ظرفیت‌ها و توان مجموعه را به کار خواهیم گرفت تا با رعایت استاندارد‌های لازم، بستر مطمئن، منظم و درخور شأن کشاورزان غیور استان برای تحویل محصول فراهم شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
