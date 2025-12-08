«شاه معمار» دوباره به صحنه تئاتر رفت

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، نمایشی که در اجرای پیشین خود با ۱۵ سانس، هم نگاه منتقدان را جذب کرد و هم تماشاگران تئاتر تبریز را، پس از سال‌ها به پلاتوی هنرستان میرک کشاند.

این اثر، در سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی حضور موفقی داشت و در نهایت به‌عنوان یکی از آثار برگزیده، به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد.

«شاه معمار» نخستین تجربه کارگردانی نظری است؛ تجربه‌ای که برای او مجموعه‌ای چشمگیر از عناوین به همراه آورد: رتبه دوم کارگردانی در جشنواره استانی، رتبه‌های دوم و سوم بازیگری مرد، رتبه سوم طراحی صحنه، عنوان برگزیده طراحی لباس و طراحی نور، و نیز تقدیر در بخش موسیقی و هویت بصری.

نسخه تازه این نمایش با بازی بابک خانپور، محمدرضا نظری و علی محمدیاری هر شب ساعت ۲۰ اجرا می‌شود و بلیت آن از طریق سایت ebilit.com در دسترس است. مخاطبان می‌توانند برای شب نخست از تخفیف ۱۵ درصدی با کد «king» بهره‌مند شوند.

«شاه معمار» با دور تازه اجرا، بار دیگر چشم‌ها را به تئاتر تبریز و استعدادهای جوان آن دوخته است و می‌تواند یکی از اجراهای پرگفت‌وگو در ژانر خود و در تقویم تئاتری زمستان باشد.

