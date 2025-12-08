خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پس از درخشش در جشنواره‌ تئاتر آذربایجان شرقی؛

«شاه معمار» دوباره به صحنه تئاتر رفت

«شاه معمار» دوباره به صحنه تئاتر رفت
کد خبر : 1724510
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «شاه معمار» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا نظری از ۱۸ آذر برای پنج شب در مجتمع فرهنگی‌ و هنری ۲۹ بهمن تبریز (موسسه سینما تئاتر تبریز) به صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، نمایشی که در اجرای پیشین خود با ۱۵ سانس، هم نگاه منتقدان را جذب کرد و هم تماشاگران تئاتر تبریز را، پس از سال‌ها به پلاتوی هنرستان میرک کشاند.

این اثر، در سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی حضور موفقی داشت و در نهایت به‌عنوان یکی از آثار برگزیده، به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد.

«شاه معمار» نخستین تجربه کارگردانی نظری است؛ تجربه‌ای که برای او مجموعه‌ای چشمگیر از عناوین به همراه آورد: رتبه دوم کارگردانی در جشنواره استانی، رتبه‌های دوم و سوم بازیگری مرد، رتبه سوم طراحی صحنه، عنوان برگزیده طراحی لباس و طراحی نور، و نیز تقدیر در بخش موسیقی و هویت بصری.

نسخه تازه این نمایش با بازی بابک خانپور، محمدرضا نظری و علی محمدیاری هر شب ساعت ۲۰ اجرا می‌شود و بلیت آن از طریق سایت ebilit.com در دسترس است. مخاطبان می‌توانند برای شب نخست از تخفیف ۱۵ درصدی با کد «king» بهره‌مند شوند.

«شاه معمار» با دور تازه اجرا، بار دیگر چشم‌ها را به تئاتر تبریز و استعدادهای جوان آن دوخته است و می‌تواند یکی از اجراهای پرگفت‌وگو در ژانر خود و در تقویم تئاتری زمستان باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده