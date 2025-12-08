به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی و اداره آموزش‌وپرورش لامرد با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حمایت از دانش‌آموزان در وضعیت‌های خطرآفرین و ایجاد سازوکار هماهنگ برای مداخله مؤثر در مدارس، به امضای طرفین رسید.

معصومه کاظم‌زاده، رئیس بهزیستی لامرد، در آیین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به ضرورت‌های این همکاری، اظهار کرد: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان، شناسایی و معرفی کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا آسیب‌دیده به اورژانس اجتماعی، ارائه خدمات تخصصی مددکاری، روانشناسی، حمایتی و فوریتی، ارتقای آگاهی معلمان، مدیران و خانواده‌ها در زمینه حقوق کودک و نشانه‌های خطر و ایجاد سازوکاری قابل ارزیابی برای مداخله در مدارس، از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه است.

وی با تأکید بر تکالیف قانونی آموزش‌وپرورش در حوزه حمایت از کودکان ادامه داد: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ و دیگر شیوه‌نامه‌ها، آموزش‌وپرورش مسئول ایجاد محیط آموزشی امن و شناسایی، گزارش و ارجاع دانش‌آموزان در معرض آسیب است. مواردی همچون افکار یا اقدام به خودکشی، فرار از منزل، سوءاستفاده جنسی، کودک‌آزاری، اعتیاد والدین و ترک تحصیل از مصادیق مخاطرات جدی هستند که همکاری با اورژانس اجتماعی را ضروری می‌سازند.

کاظم‌زاده افزود: در اجرای این تفاهم‌نامه، آموزش‌وپرورش با معرفی نماینده یا رابط در هر مدرسه به مرکز اورژانس اجتماعی، زمینه هماهنگی‌های لازم را فراهم می‌ آورد. همچنین برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی به‌موقع مواردی چون خودآزاری، افکار خودکشی، فرار از منزل، سوءاستفاده جنسی، خشونت خانگی، اعتیاد والدین و تهدید به آسیب به خود یا دیگران از طریق شماره ۱۲۳ از تعهدات این دستگاه خواهد بود.

رئیس بهزیستی لامرد با تشریح تعهدات اورژانس اجتماعی گفت: پذیرش و بررسی موارد ارجاعی از سوی آموزش‌وپرورش، ارائه خدمات مددکاری، روانشناسی، مشاوره و پیگیری، حضور کارشناسان در مدارس در صورت نیاز، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارائه بازخورد محرمانه به مدیر مدرسه از جمله تعهدات مرکز اورژانس اجتماعی است. همچنین مداخله تخصصی در بحران‌هایی مانند اقدام یا افکار خودکشی، خودآزاری، فرار از منزل، خشونت خانگی، سوءاستفاده جنسی، بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی، غفلت شدید و بحران‌های روانی، محور اصلی فعالیت اورژانس اجتماعی در این تفاهم‌نامه خواهد بود.

وی تأکید کرد: مطابق قوانین حمایتی و آموزشی، موارد دارای خطر حاد از جمله اقدام به خودکشی، تهدید جدی، فرار یا کودک‌آزاری شدید، در اولویت مداخله فوری اورژانس اجتماعی قرار دارد و مدارس نیز ملزم‌اند در موارد مرتبط با رفتارهای تهدیدکننده جان یا نشانه‌های خطر، بدون هرگونه تأخیر موضوع را از طریق شماره ۱۲۳ گزارش کنند.

در ادامه این مراسم، سیدعابد علوی، رئیس اداره آموزش‌وپرورش لامرد، اجرای این تفاهم‌نامه را اقدامی مؤثر در ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: آموزش‌وپرورش برای فراهم‌کردن فضای آموزشی مناسب، اطلاع‌رسانی خدمات و چارچوب‌های مداخله در بحران به مدیران مدارس، اجرای دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان، والدین و دانش‌آموزان آمادگی کامل دارد.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری نشست‌های مستمر میان بهزیستی و آموزش‌وپرورش برای بررسی روند اجرا، رفع موانع احتمالی و تقویت همکاری‌ها تأکید کرد.

انتهای پیام/