هواشناسی مازندران نسبت به وقوع سیلاب، کولاک برف و یخبندان هشدار داد

به گزارش ایلنا، هواشناسی روز یکشنبه با صدور هشدار سطح زرد، زمان فعالیت این سامانه را از فردا دوشنبه تا اواخر وقت روز جمعه هفته جاری اعلام و پیش بینی کرد که شرایط جوی مازندران در طی این مدت با بارش متناوب باران، کاهش محسوس دما، وزش باد به نسبت شدید و در ارتفاعات و محورهای کوهستانی مه آلود با بارش برف و کولاک همراه خواهد بود.

هواشناسی منطقه اثر فعالیت این سامانه را در سطح استان اعلام و پیش بینی کرد با توجه به کاهش محسوس دما، از شامگاه سه‌شنبه، در مناطق میان بند تا ارتفاع هزار متر نیز شاهد بارش برف خواهیم بود.

آبگرفتگی در مناطق ساحلی و جلگه ای، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، اختلال در تردد و لغزندگی در ‌ارتفاعات و محورهای کوهستانی به علت کاهش دید، بارش وکولاک برف و یخبندان و افزایش مصرف حامل های انرژی به دلیل کاهش محسوس دما از اثر مخاطره این سامانه جوی ناپایدار اعلام شده است.

هواشناسی مازندران در این اخطاریه به شهروندان توصیه کرد که در طی این مدت علاوه بر خودداری از صعود به ارتفاعات و انجام سایر اقدامات پیشگیرانه، در هنگام تردد در محورهای کوهستانی تجهیزات زمستانی نیز به همراه داشته باشند و جوانب احتیاط را در نظر بگیرند.

در این اخطاریه بر لزوم آمادگی بیش از پیش نیروهای پلیس راه و عوامل راهداری برای کمک و امدادرسانی در صورت لزوم تاکید شده است.

براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه های پیـش یابـی هواشناسـی، وضعیت جوی امروز مازندران صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش دما و در ارتفاعات گاهی با وزش باد و در روز دوشنبه با افزایش ابر، وزش باد و در مناطق کوهستانی نیمه غربی استان با بارش باران و برف پیش بینی شده است.

آسمان مازندران در روز سه‌شنبه تا جمعه ابری با کاهش دما از سمت غرب استان به تدریج با بارندگی، در ارتفاعات مه آلود با بارش برف و وزش باد به نسبت شدیدهمراه خواهد بود.

