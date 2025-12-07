خبرگزاری کار ایران
بررسی اصلاحات هندسی و رفع گره‌های ترافیکی کرج در هفتمین جلسه شورای ترافیک

در هفتمین جلسه شورای ترافیک کرج، مجموعه‌ای از طرح‌های اصلاح هندسی و ساماندهی تردد در محورهای پرتردد شهر با حضور پلیس راهور و مدیران شهری بررسی شد؛ طرح‌هایی که به گفته مسئولان، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و روان‌سازی عبور و مرور داشته باشد.

به گزارش ایلنا از البرز، هفتمین جلسه شورای ترافیک شهر کرج با حضور نمایندگان پلیس راهور، معاونان و مدیران شهرداری و کارشناسان حمل‌ونقل برگزار شد و طی آن، چند طرح مرتبط با اصلاح هندسی و بهبود وضع عبور و مرور در نقاط مختلف شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرزین فرشاد، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج در این جلسه با اشاره به درخواست‌های ثبت‌شده از سوی شهروندان و گزارش‌های میدانی کارشناسان، گفت: برخی از تقاطع‌ها و محورهای اصلی شهر نیازمند اصلاح هندسی و ساماندهی ورودی و خروجی‌ها هستند. اجرای این اقدامات می‌تواند به‌طور مستقیم در افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه مطالعات کارشناسی این طرح‌ها در حال انجام است، افزود: پس از تکمیل بررسی‌ها، طرح‌ها برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارائه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور کرج نیز در این نشست با تأیید مشکلات موجود، اظهار کرد: «گزارش‌های پلیس نشان می‌دهد اصلاحات هندسی در چند محدوده شهری ضروری است تا بتوان از وقوع تصادفات و تداخل حرکت خودروها جلوگیری کرد.» وی اعلام کرد که پلیس راهور آمادگی همکاری کامل در مسیر اجرای این طرح‌ها را دارد.

در پایان، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری با تأکید بر لزوم اجرای سریع مصوبات گفت: بخش‌های مرتبط موظف‌اند برنامه‌های عملیاتی خود را بدون تأخیر ارائه دهند. هماهنگی مستمر میان پلیس راهور و شهرداری شرط اصلی موفقیت این طرح‌هاست و تلاش می‌کنیم نتایج اقدامات برای شهروندان در کوتاه‌ترین زمان قابل مشاهده باشد.

