به گزارش ایلنا از البرز، هفتمین جلسه شورای ترافیک شهر کرج با حضور نمایندگان پلیس راهور، معاونان و مدیران شهرداری و کارشناسان حمل‌ونقل برگزار شد و طی آن، چند طرح مرتبط با اصلاح هندسی و بهبود وضع عبور و مرور در نقاط مختلف شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرزین فرشاد، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج در این جلسه با اشاره به درخواست‌های ثبت‌شده از سوی شهروندان و گزارش‌های میدانی کارشناسان، گفت: برخی از تقاطع‌ها و محورهای اصلی شهر نیازمند اصلاح هندسی و ساماندهی ورودی و خروجی‌ها هستند. اجرای این اقدامات می‌تواند به‌طور مستقیم در افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه مطالعات کارشناسی این طرح‌ها در حال انجام است، افزود: پس از تکمیل بررسی‌ها، طرح‌ها برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارائه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور کرج نیز در این نشست با تأیید مشکلات موجود، اظهار کرد: «گزارش‌های پلیس نشان می‌دهد اصلاحات هندسی در چند محدوده شهری ضروری است تا بتوان از وقوع تصادفات و تداخل حرکت خودروها جلوگیری کرد.» وی اعلام کرد که پلیس راهور آمادگی همکاری کامل در مسیر اجرای این طرح‌ها را دارد.

در پایان، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری با تأکید بر لزوم اجرای سریع مصوبات گفت: بخش‌های مرتبط موظف‌اند برنامه‌های عملیاتی خود را بدون تأخیر ارائه دهند. هماهنگی مستمر میان پلیس راهور و شهرداری شرط اصلی موفقیت این طرح‌هاست و تلاش می‌کنیم نتایج اقدامات برای شهروندان در کوتاه‌ترین زمان قابل مشاهده باشد.

انتهای پیام/