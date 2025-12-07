خبرگزاری کار ایران
هشدار سطح نارنجی هواشناسی در آذربایجان غربی/ بارش شدید باران, برف و کولاک در راه است

اداره‌کل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به وقوع بارش‌های شدید باران و برف، وزش باد لحظه‌ای شدید و پدیده مه‌گرفتگی در تمامی مناطق استان طی روزهای یکشنبه ۱۶ تا چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ هشدار داد.

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی آذربایجان غربی با تشدید فعالیت سامانه بارشی اخیر، سطح هشدار هواشناسی را از زرد به نارنجی ارتقا داد و اعلام کرد:طی چهار روز آینده بخش‌های مختلف استان تحت‌تأثیر بارش قابل‌توجه باران و برف، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و کاهش محسوس دید ناشی از مه‌گرفتگی قرار خواهند گرفت.

بر اساس این هشدار، سامانه‌ بارشی فعال که ادامه وضعیت جوی هشدار سطح زرد پیشین است، با شدت بیشتری وارد استان شده و احتمال مخاطرات جوی گسترده در روزهای آینده را افزایش داده است.

مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار شامل بارش هم‌زمان باران و برف، وزش باد تند و لحظه‌ای، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و کولاک برف خواهد بود که احتمال لغزندگی جاده‌ها و اختلال در تردد بین‌شهری را افزایش می‌دهد.

بنا بر اعلام هواشناسی، وقوع آب‌گرفتگی معابر شهری، جاری شدن روان‌آب و سیلاب در مناطق کم‌تراکم، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، یخ‌زدگی معابر و مسیرهای کوهستانی نیز محتمل است و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و ارتفاعات می‌تواند خطرآفرین باشد.

از شهروندان خواسته شده از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در ترددهای شهری و جاده‌ای نهایت احتیاط را به عمل آورند.

همچنین به دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران توصیه شده است آمادگی کامل داشته و نسبت به پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، استحکام‌بخشی سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، و اطلاع‌رسانی مستمر به شهروندان اقدام کنند.

