رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

سوختگی 2 نفر بر اثر انفجار خط لوله انتقال گاز

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اثر حادثه انفجار خط لوله انتقال گاز در خیابان امام خمینی شمالی شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، 2 نفر از نیروهای شرکت گاز دچار سوختگی شده و با وضعیت پایدار به اورژانس منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، پرویز غفاری‌فرد به وضعیت 2 مصدوم حادثه انفجار خط لوله انتقال گاز اشاره داشته و افزود: این 2 بیمار که 33 و 47 سال سن دارند، دچار سوختگی در ناحیه بالاتنه شده‌اند. درصد سوختگی یکی از مصدومان 55 و دیگری 60 درصد گزارش شده است. این میزان سوختگی در درجه 2 طبقه‌بندی می‌شود.

وی به هویت مصدومان این حادثه انفجار خط لوله انتقال گاز در کهگیلویه اشاره کرده و ادامه داد: 2 مصدوم از کارکنان شرکت گاز شهرستان کهگیلویه به نام‌های آقایان عبدی‌پور و فتحی بوده که دچار سوختگی و موج انفجار شده و هم اکنون در اورژانس دهدشت بستری شده‌اند.

