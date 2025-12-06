سوختگی 2 نفر بر اثر انفجار خط لوله انتقال گاز

به گزارش ایلنا، پرویز غفاری‌فرد به وضعیت 2 مصدوم حادثه انفجار خط لوله انتقال گاز اشاره داشته و افزود: این 2 بیمار که 33 و 47 سال سن دارند، دچار سوختگی در ناحیه بالاتنه شده‌اند. درصد سوختگی یکی از مصدومان 55 و دیگری 60 درصد گزارش شده است. این میزان سوختگی در درجه 2 طبقه‌بندی می‌شود.

وی به هویت مصدومان این حادثه انفجار خط لوله انتقال گاز در کهگیلویه اشاره کرده و ادامه داد: 2 مصدوم از کارکنان شرکت گاز شهرستان کهگیلویه به نام‌های آقایان عبدی‌پور و فتحی بوده که دچار سوختگی و موج انفجار شده و هم اکنون در اورژانس دهدشت بستری شده‌اند.

