شناسایی و دستگیری قاتل زن بوکانی/اعتراف به قتل به دلیل اختلافات گذشته
فرمانده انتظامی بوکان اعلام کرد: عامل قتل یک زن در یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی و دستگیر شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ موسی بهاری، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: پس از کشف جسد زنی در یکی از روستاهای بوکان، رسیدگی به موضوع و شناسایی قاتل در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
به گفته وی، پس از احراز هویت مقتول و انجام تحقیقات تخصصی، فردی بهعنوان مظنون شناسایی و برای ادامه بررسیها به پلیس آگاهی منتقل شد.
فرمانده انتظامی بوکان افزود: متهم در بازجوییها به قتل به دلیل اختلافات گذشته اعتراف کرده و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی تحویل شد.
وی همچنین بیان کرد: قاتل و مقتول اهل شهرهای همجوار بوده و هر دو در بوکان سکونت داشتند و حادثه در یکی از روستاهای شهرستان رخ داده است.