خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شناسایی و دستگیری قاتل زن بوکانی/اعتراف به قتل به دلیل اختلافات گذشته

شناسایی و دستگیری قاتل زن بوکانی/اعتراف به قتل به دلیل اختلافات گذشته
کد خبر : 1723829
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی بوکان اعلام کرد: عامل قتل یک زن در یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی و دستگیر شده است.

به گزارش  ایلنا، سرهنگ موسی بهاری، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: پس از کشف جسد زنی در یکی از روستاهای بوکان، رسیدگی به موضوع و شناسایی قاتل در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گفته وی، پس از احراز هویت مقتول و انجام تحقیقات تخصصی، فردی به‌عنوان مظنون شناسایی و برای ادامه بررسی‌ها به پلیس آگاهی منتقل شد.

فرمانده انتظامی بوکان افزود: متهم در بازجویی‌ها به قتل به دلیل اختلافات گذشته اعتراف کرده و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی تحویل شد.

وی همچنین بیان کرد: قاتل و مقتول اهل شهرهای همجوار بوده و هر دو در بوکان سکونت داشتند و حادثه در یکی از روستاهای شهرستان رخ داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا