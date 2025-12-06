آتشسوزی در یک واحد مجتمع پزشکان شهرستان بروجن مهار شد
رییس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجن از مهار آتشسوزی در یک واحد از مجتمع پزشکان بروجن خبر داد.
به گزارش ایلنا، میثم باباخانیان اظهارداشت: امروز یکی از واحدهای مجتمع پزشکان بروجن که متعلق به نظام پزشکی شهرستان بود، دچار حریق شد که با تلاش و سرعت عمل آتشنشانان، آتشسوزی در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اطلاعرسانی این حادثه، ۲ اکیپ عملیاتی آتش نشانی به محل اعزام شدند و با اطفای سریع حریق از گسترش آتش به سایر واحدهای مجتمع جلوگیری به عمل آمد.
رییس آتش نشانی بروجن با اشاره به اینکه این حادثه مصدومی درپی نداشت، گفت: علت وقوع حریق از سوی کارشناسان در دست بررسی است.