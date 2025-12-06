خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی در یک واحد مجتمع پزشکان شهرستان بروجن مهار شد

آتش‌سوزی در یک واحد مجتمع پزشکان شهرستان بروجن مهار شد
کد خبر : 1723798
لینک کوتاه کپی شد.

رییس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجن از مهار آتش‌سوزی در یک واحد از مجتمع پزشکان بروجن خبر داد.

به گزارش ایلنا، میثم باباخانیان اظهارداشت: امروز یکی از واحدهای مجتمع پزشکان بروجن که متعلق به نظام پزشکی شهرستان بود، دچار حریق شد که با تلاش و سرعت عمل آتش‌نشانان، آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی این حادثه، ۲ اکیپ عملیاتی آتش نشانی به محل اعزام شدند و با اطفای سریع حریق از گسترش آتش به سایر واحدهای مجتمع جلوگیری به عمل آمد.

رییس آتش نشانی بروجن با اشاره به اینکه این حادثه مصدومی درپی نداشت، گفت: علت وقوع حریق از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا