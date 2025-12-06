هشدار جوی و توصیههای ضروری به بهرهبرداران بخش کشاورزی فارس
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با صدور اطلاعیهای نسبت به ورود یک سامانه بارشی بسیار فعال به این استان هشدار داد.
به گزارش ایلنا، سید عبدالوهاب نقیب با اشاره به پیشبینیهای جوی منتشر شده در سامانههای بینالمللی، اظهار کرد:سامانه بارشی قدرتمندی از روز سهشنبه هجدهم آذرماه وارد استان فارس میشود و در دو مرحله ابتدا مناطق شمالی و غربی و سپس بخشهای جنوبی و شرقی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: این سامانه تا روز یکشنبه بیست و سوم آذرماه فعال بوده و با بارشهای شدید، سیلآسا و در ارتفاعات با بارش برف و کاهش محسوس دما همراه است.
نقیب با اشاره بر لزوم اقدام سریع و هماهنگ برای کاهش خسارات احتمالی، تصریح کرد: بازگشایی مسیر مسیلها، رفع فوری موانع موجود و مرمت گورابها و حوضچههای تغذیه مصنوعی از جمله اقدامات ضروری است که باید در اسرع وقت انجام شود.
وی اضافه کرد: هرگونه انسداد در مسیر جریان آب میتواند خسارات سنگینی به همراه داشته باشد.
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همچنین بر ضرورت حضور میدانی بهرهبرداران و کارشناسان در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بررسی وضعیت تأمین سوخت، سیستمهای تولید انرژی، ایمنسازی پوشش گلخانهها و مرغداریها بهویژه در مناطق شمالی استان، باید بدون تأخیر انجام شود تا واحدهای تولیدی دچار آسیب جدی نشوند.
نقیب ادامه داد: حفاظت و ذخیره نهادهها و علوفه مورد نیاز دام و طیور و انتقال ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی به مناطق امن از دیگر اقدامات ضروری است.
این مقام مسئول هشدار داد: بهرهبرداران باید از تردد در مناطق سیلخیز خودداری کرده و در زمان فعالیت سامانه بارشی از خروج دامها جلوگیری کنند. همچنین انتقال کندوهای زنبورعسل به نقاط امن و پوشاندن آنها بسیار ضروری است.
به گفته وی، محصولاتی که آماده برداشت هستند باید پیش از آغاز بارشها به سرعت جمعآوری و به انبارهای ایمن منتقل شوند.
نقیب افزود: در مزارع دیم، رعایت اصول کاشت و انجام عملیات زیرخاککردن بذر قبل از بارندگی، از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری میکند.
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی بهعنوان ابزاری برای کاهش ریسک تولید، گفت:از همه بهرهبرداران و دستگاههای اجرایی انتظار میرود ضمن اطلاعرسانی دقیق، اقدامات پیشگیرانه را در سریعترین زمان ممکن اجرا کنند تا از خسارات جبرانناپذیر جلوگیری شود.