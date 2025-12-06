وزیر میراثفرهنگی:
شکاف فرهنگی به دلیل فاصله گرفتن از اندیشههای امام خمینی است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: اگر نسل جوان با نسل پیشین خود فاصله گرفته و دچار شکاف فرهنگی شدهایم و از ارزشهای فرهنگی فاصله گرفتهایم، اگر در جامعه ایران، گرانی، تورم، انگزنی، تخریب، آسیبهای اجتماعی و هزاران آسیب دیگر رواج دارد، به دلیل فاصله گرفتن از اندیشههای امام خمینی است. بازخوانی اندیشه امام در زیست فرهنگی جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحیامیری در مراسم آغاز به کار چهارمین هفته فرهنگی شهرستان خمین تحت عنوان «بر آستان آفتاب» در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام خمینی برگزار شد، افزود: هویت، ضامن بقای نظام سیاسی است و هنگامی که هویت از یک جامعه زدوده شود و جامعه به استحاله هویتی تن دهد، در آستانه فروپاشی قرار میگیرد. از این منظر، گفتمان امام، هویتساز است و باید با بازخوانی مجدد آن، هویت انقلاب و نظام سیاسی را بازیابی و بارخوانی کنیم.
وی ادامه داد: هنگامی که از اندیشه امام صحبت میکنیم، متأسفانه وارد فضای احساسی میشویم و کمتر به پژوهش و اندیشههای امام پرداختهایم. امام، شخصیتساز بود و به ایران شخصیت داد. اندیشههای ایشان در بستر تاریخ کهنه نمیشود، اما نواندیشی دینی به معنی بازشناسی اندیشههای امام به زبان جوانان امروز است و مهمترین رسالت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی بازگشت به اندیشههای امام را پیگیری میکند. بر این اساس نیازمند بازگشت به اندیشه امام راحل هستیم.
امام جامعه توسعهیافته را در گرو انسان توسعهیافته میدانست
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار داشت: امام جامعه توسعهیافته را در گرو انسان توسعهیافته میدانست. بنابراین سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ، اخلاق و انسانسازی وظیفه حوزههای علمیه، دانشگاهها و نخبگان است. امام گفتمان حاکم بر تفکر، انقلاب و نظام سیاسی ایران بود و همچنان وجود دارد. راه نجات از بحرانهای امروز بازگشت به اندیشههای امام خمینی است و این اندیشهها میتواند راهگشای مسائل و مشکلات امروز جامعه است.
صالحیامیری به اهمیت توسعه انسانی در اندیشه امام اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: اگر اوراق صحیفه را با نگاه ویژهای بازخوانی کنیم میبینیم که امام خمینی در تمامی صحیفه از مفهومی به نام انسان فرهنگی صحبت میکند. امروز 2 دیدگاه در دنیا داریم یکی توسعه اقتصادی منهای توسعه انسانی و دیگری توسعه انسانی مقدم بر توسعه اقتصادی، و امام خمینی بر توسعه انسانی تأکید دارند. بر این اساس توسعه انسانی در اندیشه امام از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی بیان داشت: امام خمینی در دنیای امروز، ایران را به عنوان یک شخصیت دارای قدرت نرم به جهانیان معرفی کرد. متأسفم که دنیای امروز ایران را از زاویه دید هستهای و قدرت موشکی مطالعه و قضاوت میکند در حالی که اندیشه و قدرت امام مبتنی بر قدرت نرم بود و تمام صحیفه حاکی از قدرت نرم است. امروز در مکتب امام راحل باید بر مقوله سرمایهگذاری و توسعه انسانی فکر کنیم. تحقق این امر متوجه حوزه علمیه، نخبگان، مدارس، دانشگاهها و تمامی دلسوزان فرهنگ است.
اندیشههای امام بر 4 پایه استوار است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اینکه اندیشههای امام بر 4 پایه استوار است، تأکید کرد: نخستین پایه این اندیشهها هویتسازی است و امام راحل از سال 1342 بنیانهای ارزشی جامعه را بنا نهاد و هویت اسلامی را به عنوان ستون انقلاب اسلامی معرفی کرد. آنچه از هویت میگوییم، بنیانهای ارزشی جامعهای است که به مثابه ستونهایی انقلاب اسلامی بر آنها استوار شده و در واقع، هویت، ریشههای ارزشی یک جامعه است.
صالحیامیری ابراز داشت: شخصیتسازی دومین پایه اندیشههای امام خمینی است. امام راحل به ایران شخصیت داد و قدرت نرم را به عنوان سرمایه اصلی معرفی کرد. انسجام، وفاق ملی و همدلی سومین پایه اندیشههای امام خمینی است. امام همه ایرانیان را فارغ از قومیت، مذهب و جنسیت برابر میدانست. جامعه را تجزیه نمیکرد و تمامی ایرانیان در اندیشه ایشان برابر بودند. تفرقه در اندیشه امام راحل هیچ جایگاهی نداشت. امروز هر کس بر طبل نفاق بکوبد از اندیشههای امام به دور است.
وی اضافه کرد: سازگاری اجتماعی چهارمین پایه اندیشههای امام خمینی است و ایشان بر همدلی در سطح ملی و انسجام در جهان اسلام تأکید داشت. اندیشه امام در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی، مبتنی بر سازگاری است و در سطح منطقهای، وفاق و انسجام دنیای اسلام را تکرار می کند. راه نجات ما برای رسیدن به افقهای بلند، بازگشت به اندیشههای امام راحل و اندیشههای پایهای ایشان است. بر این اساس باید این اندیشهها سرلوحه اقدامات قرار داد.