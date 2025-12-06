خبرگزاری کار ایران
کارشناس سازمان هواشناسی استان خبرداد:

سامانه بارشی روز دوشنبه وارد کهگیلویه وبویراحمد می شود

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ورود سامانه بارشی از روز دوشنبه هفدهم آذرماه به این استان خبرداد و اظهارداشت: بارش برف و باران طی هفته جاری در استان پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایلنا از بویراحمد  واحد، "ولی بهره مند" در گفت و گو با رسانه ها با بیان اینکه افزایش ابر، رگبار رعد و برق و برف در ارتفاعات از پیامدهای این سامانه در استان کهگیلویه و بویراحمد است، خاطرنشان کرد: روز دوشنبه هفته جاری، هوای استان ابری، روزهای سه شنبه و چهارشنبه احتمال بارش‌های نقطه‌ای در استان پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: اوج فعالیت نخستین سامانه بارشی در استان عصر روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه تا اواخر روز پنجشنبه مورد انتظار است و  همچنین روز جمعه 21 آذرماه هم یک سامانه بارشی دیگر وارد استان خواهد شد.

بهره مند گفت: این نخستین سامانه بارشی پاییز امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: میزان بارش بلند مدت سالانه در ایستگاه یاسوج ۷۹۵.۴، سی سخت ۶۹۴.۴، دوگنبدان ۴۴۲، دهدشت ۵۱۲، لیکک ۴۱۲ ، مارگون ۶۴۲ و منطقه امامزاده جعفر ۴۴۹ میلیمتر است.

به گزارش ایلنا، کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی حدود ۱۶ هزار و ۲۴۹ کیلومترمربع، سرزمینی مرتفع و کوهستانی با اقلیم سردسیری و گرمسیری در جنوب غربی ایران قرار دارد.

